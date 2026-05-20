Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Gastronomia

Brownie proteico: 3 receitas para o lanche da tarde

Mantenha a alimentação equilibrada e sacie a vontade de comer doce com opções gostosas e nutritivas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 15:52

Brownie proteico com banana e nozes (Imagem: Nitcha | Shutterstock)
Brownie proteico com banana e nozes Crédito: Imagem: Nitcha | Shutterstock
Se você procura uma opção mais equilibrada para saciar a vontade de comer doce no meio da tarde, o brownie proteico pode ser a escolha perfeita. Com ingredientes nutritivos e ricos em proteínas, ele ajuda na saciedade e ainda combina sabor e praticidade no dia a dia. Além disso, é versátil e pode ser preparado com diferentes ingredientes para deixar o cardápio mais variado.
A seguir, confira 3 receitas deliciosas de brownie proteico!

1. Brownie proteico com banana e nozes

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 bananas descascadas e amassadas
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • Rodelas de banana para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, a banana amassada e o cacau em pó até obter uma massa homogênea. Acrescente o whey protein e a aveia e misture. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Por último, coloque as nozes e misture. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e decore com as rodelas de banana. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere amornar e corte em quadrados. Sirva em seguida.

2. Brownie proteico com leite em pó

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 4 colheres de sopa de leite em pó
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de castanha-do-pará picada
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, o leite, o mel, o óleo de coco e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia, o cacau em pó e o leite em pó e mexa até formar uma massa cremosa e consistente. Por último, adicione o fermento químico e a castanha-do-pará e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere amornar e corte em quadrados. Sirva em seguida.
Brownie proteico com pasta de amendoim (Imagem: MariaDokshina | Shutterstock)
Brownie proteico com pasta de amendoim Crédito: Imagem: MariaDokshina | Shutterstock

3. Brownie proteico com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 4 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
  • 1/4 de xícara de chá de iogurte natural
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 50 g de chocolate 70% cacau picado
  • Pasta de amendoim para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte natural, o mel e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia, o cacau em pó e a pasta de amendoim e mexa até formar uma massa cremosa e consistente. Adicione o fermento químico e parte do chocolate picado e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga. Distribua pequenas porções de pasta de amendoim por cima e faça movimentos leves com um palito para criar o efeito mesclado. Finalize com o restante do chocolate picado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere amornar e corte em quadrados. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Painel Educares 2026
Painel Educares debate IA e a importância do olhar humano no mercado de trabalho
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião do Comitê Gestor do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios
Redes sociais terão que retirar conteúdo íntimo vazado em até duas horas
Anne, Patrícia e Quézia, corredoras encaram estreia nos 42k e 21k da Maratona de Vitória
Corredoras encaram estreia nos 42k e 21k da Maratona de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados