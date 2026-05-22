O sofá-ilha favorece a integração entre ambientes, amplia a sensação de acolhimento e cria uma atmosfera mais fluida Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha

Ao contrário dos modelos tradicionais posicionados junto às paredes, o sofá-ilha atua como ponto focal do living , favorecendo a integração entre ambientes, ampliando a sensação de acolhimento e criando uma atmosfera mais fluida e convidativa. A proposta acompanha as mudanças no morar contemporâneo, em que salas de estar, jantar e cozinhas dialogam entre si de maneira cada vez mais natural.

Para a arquiteta Camila Palladino, o móvel atende tanto às demandas funcionais quanto ao desejo por espaços mais elegantes e personalizados. “O sofá-ilha tem a capacidade de transformar completamente a percepção do ambiente. Ele cria novas possibilidades de circulação, valoriza a integração dos espaços e traz uma leitura mais sofisticada e atual para o projeto. Além disso, é uma peça extremamente democrática, porque pode ser adaptada a diferentes estilos de decoração, do contemporâneo ao mais orgânico e acolhedor”, afirma.

A seguir, confira 5 dicas para utilizar o sofá-ilha na decoração como peça-chave!

1. Valorize a circulação ao redor da peça

Um dos principais diferenciais do sofá-ilha é justamente sua posição central no ambiente. Por isso, é fundamental garantir áreas livres para circulação confortável em todos os lados. Esse respiro contribui para a leveza visual do espaço e reforça a proposta de integração entre os ambientes.

2. Aposte em composições modulares

Os modelos modulares são grandes aliados de quem busca flexibilidade e personalização. Com diferentes formatos e possibilidades de encaixe, eles permitem criar configurações adaptadas às necessidades de cada projeto, além de facilitarem futuras mudanças na disposição do ambiente.

A modularidade também favorece projetos de diferentes metragens, desde apartamentos compactos até grandes áreas integradas. Em espaços amplos, o sofá-ilha ajuda a delimitar setores sem comprometer a amplitude visual.

Tecidos macios e com visual aconchegante ajudam a destacar o sofá-ilha na decoração Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha

3. Invista em materiais aconchegantes e sofisticados

Tecidos com toque agradável e aparência acolhedora ajudam a reforçar o protagonismo do sofá-ilha no décor. Linho, bouclé, suede e tramas naturais estão entre as escolhas mais recorrentes para criar ambientes elegantes sem abrir mão do conforto.

4. Use o mobiliário para criar conexões visuais

Por estar no centro do ambiente, o sofá-ilha pode funcionar como elo entre diferentes espaços da casa. A integração com tapetes, mesas laterais, poltronas e iluminação ajuda a construir uma composição harmônica e equilibrada.

Elementos complementares também contribuem para reforçar a identidade do projeto. Tons neutros criam uma atmosfera atemporal, enquanto cores mais intensas ou formas orgânicas adicionam personalidade e contemporaneidade.

5. Priorize conforto sem abrir mão da estética

Além do impacto visual, o sofá-ilha deve proporcionar bem-estar e convidar à permanência. Profundidade adequada, assentos amplos e almofadas confortáveis fazem diferença na experiência de uso e tornam o ambiente mais receptivo para encontros, conversas e momentos de descanso.