Iases abre processo seletivo para temporários com salários de até R$ 8 mil

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais de nível superior. A oferta é de 13 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 8.151,60, acrescida de R$ 800,00 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os postos são para trabalhar nas unidades da instituição na Grande Vitória e no interior.
Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 28 de maio, no site www.selecao.es.gov.br.
A seleção contará com inscrição, comprovação das informações declaradas, investigação social e sindicância de vida pregressa, além da formalização de contrato.
O contrato terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, conforme a necessidade da Administração.
O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.
Confira as vagas
Grande Vitória
Técnico Superior Socioeducativo - Direito (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Pedagogia (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Psicologia (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Serviço Social (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Nutrição (1)
Regional Norte
Técnico Superior Socioeducativo - Direito (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Pedagogia (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Psicologia (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Serviço Social (1)
Regional Sul
Técnico Superior Socioeducativo - Direito (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Pedagogia (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Psicologia (1)
Técnico Superior Socioeducativo - Serviço Social (1)
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