Iases abre processo seletivo para temporários com salários de até R$ 8 mil

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais de nível superior. A oferta é de 13 vagas, além da formação de cadastro de reserva.





A remuneração é de R$ 8.151,60, acrescida de R$ 800,00 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os postos são para trabalhar nas unidades da instituição na Grande Vitória e no interior.