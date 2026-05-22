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Iases abre processo seletivo para temporários com salários de até R$ 8 mil

Postos são para trabalhar nas unidades da instituição na Grande Vitória e no interior; interessados podem se inscrever até 28 de maio

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 12:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2026 às 12:28
Selecionados vão atuar em uma das unidades do Iases Gabriel Lordêllo/Arquivo

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais de nível superior. A oferta é de 13 vagas, além da formação de cadastro de reserva. 


A remuneração é de R$ 8.151,60, acrescida de R$ 800,00 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os postos são para trabalhar nas unidades da instituição na Grande Vitória e no interior. 

Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 28 de maio, no site www.selecao.es.gov.br

A seleção contará com inscrição, comprovação das informações declaradas, investigação social e sindicância de vida pregressa, além da formalização de contrato.


O contrato terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, conforme a necessidade da Administração.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira as vagas

Grande Vitória

Técnico Superior Socioeducativo - Direito (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Pedagogia (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Psicologia (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Serviço Social (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Nutrição (1)

Regional Norte

Técnico Superior Socioeducativo - Direito (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Pedagogia (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Psicologia (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Serviço Social (1)

Regional Sul

Técnico Superior Socioeducativo - Direito (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Pedagogia (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Psicologia (1)

Técnico Superior Socioeducativo - Serviço Social (1)

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