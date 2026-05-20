ES tem 20 seleções e concursos abertos com mais de 700 vagas

Pelo menos 20 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 700 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem chegar a R$ 10 mil.
A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte, que fica na região noroeste do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para contratar novos servidores efetivos. Ao todo, são 318 vagas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais. As inscrições poderão ser feitas de 26 de maio a 26 de junho.
A Câmara de Montanha, cidade que fica na região norte do Estado, lançou edital de concurso com 13 postos para cargos de vários níveis de escolaridade. Os ganhos chegam a R$ 6.500. O atendimento aos candidatos ocorre até 18 de junho.
Já a Câmara de Santa Maria de Jetibá prorrogou o prazo de inscrição do certame que oferece seis vagas. O salário é de até R$ 8.384. O novo prazo segue até 8 de junho.
Em Aracruz, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto tem três oportunidades disponíveis no processo seletivo. Os cargos de níveis fundamental, médio e técnico oferecem salário de até R$ 2.845. O prazo segue até o dia 25 de maio.
A Prefeitura de São Gabriel da Palha está com processo seletivo aberto destinado a vagas na Secretaria Municipal de Educação. Os cargos disponíveis para esta seleção são: motorista, cuidador, auxiliar de secretaria, auxiliar de educação infantil, coordenador de turno, gerente de informática e nutricionista. Os interessados podem se inscrever até 27 de maio.
O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT - ES), em Vitória, publicou um edital de processo seletivo público para o preenchimento de quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva em funções de nível médio, nível técnico e nível superior. A remuneração chega a R$ 4.956,54. O atendimento aos candidatos ocorre até 8 de junho.
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