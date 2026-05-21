Duas pessoas morrem em acidente com 3 veículos em São Domingos do Norte

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um Fiat Uno, um Fiat Palio e um caminhão na noite de quarta-feira (20), na ES 080, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.





Imagens de câmeras de monitoramento do caminhão registraram o momento em que o Fiat Palio invade a pista contrária e atinge a lateral do veículo de carga. Em seguida, o Fiat Uno, que vinha logo atrás do caminhão, acaba colidindo com o Palio.





De acordo com a Polícia Militar, João Carlos Pereira da Silva, de 53 anos, dirigia o Fiat Palio e morreu no local. No veículo, também estavam outros dois ocupantes, que foram socorridos para unidades hospitalares. Uma das vítimas, uma mulher de 57 anos, identificada como Marinete Nunes dos Anjos, foi levada ao Pronto Atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos.





Já o Fiat Uno era ocupado por cinco pessoas: uma mulher, um casal e duas crianças — um bebê de um ano e um menino de 5 anos. Todos foram socorridos e encaminhados para um hospital em Colatina.





Ainda de acordo com a PM, o motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia de São Domingos do Norte.