Feira de adoção em shopping de Cariacica terá cães e gatos em busca de um lar

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá uma oportunidade no próximo sábado (23), durante uma feira de adoção no Shopping Moxuara, em Cariacica. O evento acontece das 9h às 13h e contará com 22 animais — sendo 20 cães e dois gatos — à espera de um novo lar.





A feira é promovida pela Gerência de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). Para adotar, os interessados passarão por uma triagem e deverão preencher um formulário, que será avaliado pela equipe responsável.





Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos e possuir espaço e rotina compatíveis com o bem-estar do animal.





A secretária de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, Luciana Tibério, destacou a importância da iniciativa. “Buscamos garantir que esses animais, que já sofreram com o abandono, encontrem lares onde recebam amor e proteção. Cada adoção é uma vitória para a cidade e um recomeço para esses cães, que saem daqui assistidos e prontos para serem companheiros de vida”, afirmou.





Serviço:

Feira de Adoção

Dia: sábado (23)

Hora: das 9h às 13h

Local: Shopping Moxuara