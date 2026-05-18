Empresária pode ter sido morta por vingança ou briga em Cachoeiro, diz delegado

A Polícia Civil investiga a motivação do assassinato da empresária Flaviana Granzieiri, de 46 anos, ocorrido na noite da última sexta-feira (15), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O principal suspeito do crime é o enteado da vítima, de 26 anos, que ainda não foi localizado.





Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, duas linhas de investigação são consideradas: vingança ou uma discussão entre a vítima e o suspeito.





“O caso é tratado como um crime bárbaro. Trabalhamos com duas possibilidades: uma de vingança, a partir de informações já colhidas, e outra de que o crime teria ocorrido após uma agressão, em que a vítima teria desferido dois tapas no rosto do suspeito. Ele teria ido até a casa, retornado armado e efetuado os disparos”, afirmou o delegado em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.





Flaviana foi morta com três tiros. Ela trabalhava com o marido em um restaurante no mesmo bairro onde ocorreu o crime.