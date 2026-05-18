Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Polícia
  • Empresária pode ter sido morta por vingança ou briga em Cachoeiro, diz delegado
Investigação

Empresária pode ter sido morta por vingança ou briga em Cachoeiro, diz delegado

Enteado de 26 anos é o principal suspeito e segue foragido; polícia investiga se crime ocorreu após agressão ou por possível acerto de contas

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 14:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mai 2026 às 14:11
Titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, Felipe Vivas
Titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, Felipe Vivas Andrade Ribeiro/ TV Gazeta Sul

A Polícia Civil investiga a motivação do assassinato da empresária Flaviana Granzieiri, de 46 anos, ocorrido na noite da última sexta-feira (15), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O principal suspeito do crime é o enteado da vítima, de 26 anos, que ainda não foi localizado.


Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, duas linhas de investigação são consideradas: vingança ou uma discussão entre a vítima e o suspeito.


“O caso é tratado como um crime bárbaro. Trabalhamos com duas possibilidades: uma de vingança, a partir de informações já colhidas, e outra de que o crime teria ocorrido após uma agressão, em que a vítima teria desferido dois tapas no rosto do suspeito. Ele teria ido até a casa, retornado armado e efetuado os disparos”, afirmou o delegado em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.


Flaviana foi morta com três tiros. Ela trabalhava com o marido em um restaurante no mesmo bairro onde ocorreu o crime.

Empresária Flaviana Granzieiri, de 46 anos
Empresária Flaviana Granzieiri, de 46 anos Arquivo da família

De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar realizou diligências no dia do homicídio na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Como não houve prisão em flagrante, a corporação agora depende de decisão judicial para solicitar a prisão temporária ou preventiva do investigado.


“A equipe da DHPP está reunindo elementos para apresentar à Justiça um inquérito consistente, com provas materiais e periciais, para esclarecer o que de fato aconteceu”, disse o delegado.


A polícia também apura se houve participação de outras pessoas no crime e reforça que a população pode colaborar com informações, inclusive imagens de câmeras de segurança, por meio do Disque-Denúncia 181.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Assassinato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cerca de 36 mil pessoas vivem com diabetes tipo 1 no Espírito Santo, mas apenas 1,4% tem acesso ao sensor de glicose
Uma boa notícia aos milhares de diabéticos e obesos no ES
Emblema traseiro identifica o nome do novo modelo estratégico para a América Latina.
Nome Renault Niágara é confirmado e picape estreia no país em setembro
Imagem de destaque
Vila Velha inicia retirada de fios sem uso em postes e ruas nesta semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados