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Em sessões extras

Deputados do ES podem ter desconto no salário por falta na Assembleia

Projeto apresentado pela Mesa Diretora altera o Regimento Interno da Ales para estabelecer tratamento igual à ausência dos deputados em sessões ordinárias e extraordinárias

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 20:50

Redação

Redação

Publicado em 

18 mai 2026 às 20:50

A Mesa Diretora  da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) apresentou, nesta segunda-feira (18), um projeto que visa estabelecer tratamento igual à ausência dos deputados em sessões ordinárias e extraordinárias. Parlamentares faltosos, conforme as novas regras propostas, podem ter desconto na remuneração. 


O texto, segundo informações da Casa de Leis, altera os artigos 23, 289 e 305 do Regimento Interno que versam sobre o tema e a competência do presidente da Assembleia na gestão dos casos.

Marcelo Santos
Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa. Carlos Alberto Silva

A principal atualização trata sobre a possibilidade de desconto de um trinta avos do subsídio mensal dos deputados, hoje em R$ 34,7 mil. O valor, de R$ 1,1 mil, só é descontado atualmente do parlamentar que não comparecer à sessão ordinária e não justificar. 


O projeto abre a possibilidade de o presidente da Ales, hoje sob o comando de Marcelo Santos (União), aplicar a medida em caso de sessões extraordinárias presenciais, virtuais ou híbridas provocadas por acúmulo de matérias em tramitação ou outra excepcional necessidade. 


Se o parlamentar faltar à sessão extraordinária que tenha sido comunicada previamente, o presidente vai poder descontar a remuneração do faltoso.


A segunda alteração trata de sessões híbridas. Atualmente, o deputado pode ter três ausências justificadas às sessões ordinárias presenciais por mês, para atender demandas do mandato fora do recinto da Ales. O projeto estabelece que o limite não se aplica às sessões híbridas, caso em que, excepcionalmente, o presidente poderá justificar a ausência.


Em mensagem aos demais parlamentares, o presidente Marcelo Santos argumenta que atualmente há “assimetria no tratamento conferido às ausências em sessões ordinárias e extraordinárias”.


A intenção, conforme justificativa do projeto, é fortalecer a eficiência administrativa e a transparência institucional, alinhando a conduta dos deputados aos princípios da moralidade pública. Ao padronizar o tratamento de faltas em reuniões ordinárias e extraordinárias, a proposta visa assegurar a regularidade dos trabalhos legislativos e a legitimidade da remuneração parlamentar.


O projeto vai passar, ainda, pelas comissões de Justiça e de Finanças.

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