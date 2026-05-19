Filho de ex-vereador é preso por envolvimento em homicídio em Cariacica

Matheu Danezio da Costa, de 29 anos, filho do ex-vereador de Cariacica Joel da Costa, foi preso preventivamente, na tarde desta segunda-feira (18), por envolvimento em um homicídio qualificado cujo processo – que tramita em segredo de Justiça – foi instaurado em 2022. A decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica também abrange outro acusado.





Em 2020, Matheu chegou a concorrer ao cargo de vereador no município, pelo PSL. Posteriormente, foi assessor de gabinete parlamentar da Câmara de Cariacica, até ser exonerado do cargo comissionado em novembro de 2021. Em 2024, foi nomeado assessor Executivo no Gabinete do Prefeito Euclério Sampaio, deixando de constar no Portal da Transparência do município em junho de 2025.





A reportagem tenta contato com a defesa de Matheu. O canal segue aberto para manifestação.





O encaminhamento dado a ele foi questionado à Polícia Civil, que ainda não se manifestou.