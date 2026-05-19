Quem são os convocados para a Seleção Brasileira que ficaram de fora do álbum da Copa do Mundo

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (18/5) deve movimentar um outro universo para além das quatro linhas do campo: os colecionadores do tradicional álbum da Panini.
Isso porque metade dos nomes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti ficaram de fora do álbum da Copa que está sendo vendido este ano.
Um deles é Neymar, que era uma dúvida na convocação. O camisa 10 da Seleção esteve presente nas últimas três edições do Mundial e também do álbum, mas ficou de fora desta vez.
Como acontece em todas as edições, a lista da Panini foi produzida meses antes da divulgação final das seleções. Apenas 18 jogadores brasileiros foram escolhidos para integrar o álbum — e já era esperado que alguns nomes ficassem de fora, já que 26 atletas seriam convocados para a Seleção.
Mas também chamou a atenção que cinco jogadores ganharam espaço nas figurinhas do álbum e não foram convocados: o goleiro Bento, o zagueiro Éder Militão, o meia Rodrygo e os atacantes João Pedro e Estêvão.
Rodrygo, Militão e Estêvão não disputarão o Mundial por causa de lesões. Já a ausência de João Pedro, atacante do Chelsea, foi considerada uma das principais surpresas da convocação.
Bento, que também aparecia entre os cotados para integrar o grupo, acabou não sendo chamado.
No total, 13 dos 26 convocados não aparecem na versão inicial do álbum oficial da Copa do Mundo. Eles são: Neymar, Endrick, Ederson, Léo Pereira, Alex Sandro, Fabinho, Danilo, Rayan, Bremer, Weverton, Ibañez, Igor Thiago e Douglas Santos.
Essa, contudo, não é a primeira vez que isso acontece.
Em 2022, por exemplo, Rodrygo ficou fora da primeira versão do álbum da Copa do Catar mesmo sendo convocado posteriormente por Tite. Na época, o atacante chegou a brincar nas redes sociais sobre não ter virado figurinha.
Por causa dessas mudanças, a Panini costuma lançar posteriormente figurinhas extras de atualização, conhecidas entre colecionadores como "update stickers", incluindo atletas convocados após o fechamento da edição original do álbum.
A empresa ainda não comunicou se fará isso este ano.
Os jogadores do Brasil que estão no álbum
Na página da seleção brasileira, os jogadores que ganharam espaço para suas figurinhas são:
- Alisson
- Bruno Guimarães
- Luiz Henrique
- Bento - NÃO CONVOCADO
- Marquinhos
- Éder Militão - NÃO CONVOCADO
- Gabriel Magalhães
- Vinícius Júnior
- Rodrygo - NÃO CONVOCADO
- João Pedro - NÃO CONVOCADO
- Matheus Cunha
- Danilo
- Wesley
- Lucas Paquetá
- Casemiro
- Gabriel Martinelli
- Raphinha
- Estevão- NÃO CONVOCADO
Os jogadores do Brasil convocados para a Copa
Já a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026 é:
- Alisson
- Ederson - FORA DO ÁLBUM
- Weverton - FORA DO ÁLBUM
- Alex Sandro- FORA DO ÁLBUM
- Bremer -FORA DO ÁLBUM
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos - FORA DO ÁLBUM
- Gabriel Magalhães
- Ibañez - FORA DO ÁLBUM
- Leo Pereira - FORA DO ÁLBUM
- Marquinhos
- Wesley
- Bruno Guimarães
- Casemiro
- Danilo (Botafogo) - FORA DO ÁLBUM
- Fabinho - FORA DO ÁLBUM
- Lucas Paquetá
- Endrick - FORA DO ÁLBUM
- Gabriel Martinelli
- Igor Thiago - FORA DO ÁLBUM
- Luiz Henrique
- Matheus Cunha
- Neymar Jr- FORA DO ÁLBUM
- Raphinha
- Rayan - FORA DO ÁLBUM
- Vini Jr
Custo para completar álbum pode chegar a R$ 7 mil
Pela primeira vez, a Copa do Mundo terá 48 seleções, em vez das 32 das edições anteriores, o que elevou o número total de figurinhas para cerca de 980 — tornando a coleção a maior já lançada pela Panini.
Na prática, isso significa mais páginas, mais figurinhas e, inevitavelmente, um custo maior.
Além disso, a própria estrutura do álbum mudou. Com 48 seleções, cada equipe ganhou mais espaço: são páginas dedicadas com cerca de 20 figurinhas por time, incluindo jogadores, escudo e foto oficial.
Para acomodar esse crescimento, os pacotes também foram ajustados — agora com sete cromos, em vez dos cinco tradicionais.
No Brasil, o lançamento do álbum aconteceu em 1° de maio e o custo para completá-lo pode variar drasticamente.
O pacote com sete figurinhas custa R$ 7, e o álbum sai por R$ 24,90 (capa simples) ou R$ 74,90 (capa dura).
No cenário mais otimista — em que o colecionador consegue todas as 980 figurinhas sem nenhuma repetição — o gasto mínimo seria de R$ 1.004,90 (R$ 980 em cromos mais o álbum simples). Trata-se, porém, de uma hipótese considerada pouco realista.
Na prática, o mais comum é lidar com figurinhas repetidas. Sem trocas, o custo pode chegar a R$ 7.362,90. Já quem participa de trocas — prática comum em bancas, praças e até grupos online — consegue reduzir significativamente esse valor. Ainda assim, completar o álbum ficou cerca de 51% mais caro em relação à Copa de 2022.
Outro ponto que influencia o gasto é a forma de compra. Na pré-venda, por exemplo, não há opção de adquirir figurinhas avulsas — apenas pacotes fechados, como kits com 12 envelopes. Isso pode dificultar o controle de custos no início da coleção.