Quem são os convocados para a Seleção Brasileira que ficaram de fora do álbum da Copa do Mundo

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Isso porque metade dos nomes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti ficaram de fora do álbum da Copa que está sendo vendido este ano.

Um deles é Neymar, que era uma dúvida na convocação. O camisa 10 da Seleção esteve presente nas últimas três edições do Mundial e também do álbum, mas ficou de fora desta vez.

Como acontece em todas as edições, a lista da Panini foi produzida meses antes da divulgação final das seleções. Apenas 18 jogadores brasileiros foram escolhidos para integrar o álbum — e já era esperado que alguns nomes ficassem de fora, já que 26 atletas seriam convocados para a Seleção.

Mas também chamou a atenção que cinco jogadores ganharam espaço nas figurinhas do álbum e não foram convocados: o goleiro Bento, o zagueiro Éder Militão, o meia Rodrygo e os atacantes João Pedro e Estêvão.

Rodrygo, Militão e Estêvão não disputarão o Mundial por causa de lesões. Já a ausência de João Pedro, atacante do Chelsea, foi considerada uma das principais surpresas da convocação.

Bento, que também aparecia entre os cotados para integrar o grupo, acabou não sendo chamado.

No total, 13 dos 26 convocados não aparecem na versão inicial do álbum oficial da Copa do Mundo. Eles são: Neymar, Endrick, Ederson, Léo Pereira, Alex Sandro, Fabinho, Danilo, Rayan, Bremer, Weverton, Ibañez, Igor Thiago e Douglas Santos.

Essa, contudo, não é a primeira vez que isso acontece.

Em 2022, por exemplo, Rodrygo ficou fora da primeira versão do álbum da Copa do Catar mesmo sendo convocado posteriormente por Tite. Na época, o atacante chegou a brincar nas redes sociais sobre não ter virado figurinha.

Por causa dessas mudanças, a Panini costuma lançar posteriormente figurinhas extras de atualização, conhecidas entre colecionadores como "update stickers", incluindo atletas convocados após o fechamento da edição original do álbum.

A empresa ainda não comunicou se fará isso este ano.

Os jogadores do Brasil que estão no álbum

Crédito: BBC News Brasil

Na página da seleção brasileira, os jogadores que ganharam espaço para suas figurinhas são:

Alisson

Bruno Guimarães

Luiz Henrique

Bento - NÃO CONVOCADO

Marquinhos

Éder Militão - NÃO CONVOCADO

Gabriel Magalhães

Vinícius Júnior

Rodrygo - NÃO CONVOCADO

João Pedro - NÃO CONVOCADO

Matheus Cunha

Danilo

Wesley

Lucas Paquetá

Casemiro

Gabriel Martinelli

Raphinha

Estevão- NÃO CONVOCADO

Os jogadores do Brasil convocados para a Copa

Já a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026 é:

Alisson

Ederson - FORA DO ÁLBUM

Weverton - FORA DO ÁLBUM

Alex Sandro- FORA DO ÁLBUM

Bremer - FORA DO ÁLBUM

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos - FORA DO ÁLBUM

Gabriel Magalhães

Ibañez - FORA DO ÁLBUM

Leo Pereira - FORA DO ÁLBUM

Marquinhos

Wesley

Bruno Guimarães

Casemiro

Danilo (Botafogo) - FORA DO ÁLBUM

Fabinho - FORA DO ÁLBUM

Lucas Paquetá

Endrick - FORA DO ÁLBUM

Gabriel Martinelli

Igor Thiago - FORA DO ÁLBUM

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Neymar Jr- FORA DO ÁLBUM

Raphinha

Rayan - FORA DO ÁLBUM

Vini Jr

Custo para completar álbum pode chegar a R$ 7 mil

Pela primeira vez, a Copa do Mundo terá 48 seleções, em vez das 32 das edições anteriores, o que elevou o número total de figurinhas para cerca de 980 — tornando a coleção a maior já lançada pela Panini.

Na prática, isso significa mais páginas, mais figurinhas e, inevitavelmente, um custo maior.

Além disso, a própria estrutura do álbum mudou. Com 48 seleções, cada equipe ganhou mais espaço: são páginas dedicadas com cerca de 20 figurinhas por time, incluindo jogadores, escudo e foto oficial.

Para acomodar esse crescimento, os pacotes também foram ajustados — agora com sete cromos, em vez dos cinco tradicionais.

O pacote com sete figurinhas custa R$ 7, e o álbum sai por R$ 24,90 (capa simples) ou R$ 74,90 (capa dura).

No cenário mais otimista — em que o colecionador consegue todas as 980 figurinhas sem nenhuma repetição — o gasto mínimo seria de R$ 1.004,90 (R$ 980 em cromos mais o álbum simples). Trata-se, porém, de uma hipótese considerada pouco realista.

Na prática, o mais comum é lidar com figurinhas repetidas. Sem trocas, o custo pode chegar a R$ 7.362,90. Já quem participa de trocas — prática comum em bancas, praças e até grupos online — consegue reduzir significativamente esse valor. Ainda assim, completar o álbum ficou cerca de 51% mais caro em relação à Copa de 2022.