Calçadão, deque, ciclovia... como se mede o sucesso de uma obra nas cidades?

São milhares de metros quadrados revitalizados, valorizando os bairros do entorno e criando um ambiente favorável ao surgimento de pequenos negócios, comércio, alimentação, serviços e atividades ligadas ao lazer.





Entretanto, ainda existe uma lacuna importante entre a conclusão das obras e o aproveitamento pleno de seus benefícios econômicos e sociais. Muitas vezes, os diversos entes públicos atuam de forma isolada, sem a necessária integração entre planejamento urbano, desenvolvimento econômico, assistência social, qualificação profissional, turismo e empreendedorismo.





Falta um diálogo estruturado capaz de identificar, antecipadamente, as oportunidades geradas pelas intervenções e transformá-las em programas concretos de emprego, renda e capacitação para a população local.





Além disso, é importante que as obras públicas sejam compreendidas como instrumentos de desenvolvimento territorial integrado. Cada intervenção urbana altera dinâmicas sociais, valoriza áreas antes degradadas, amplia a circulação de pessoas e cria novas demandas por comércio, serviços e atividades econômicas.





Quando esses impactos são previamente mapeados e acompanhados por políticas públicas coordenadas, torna-se possível potencializar seus benefícios, estimular o empreendedorismo local e fortalecer a economia dos bairros beneficiados.







