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Henrique Casamata

Artigo de Opinião

É engenheiro
Henrique Casamata

Calçadão, deque, ciclovia... como se mede o sucesso de uma obra nas cidades?

Cada intervenção urbana altera dinâmicas sociais, valoriza áreas antes degradadas, amplia a circulação de pessoas e cria novas demandas por comércio, serviços e atividades econômicas
Henrique Casamata
É engenheiro

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 10:00

Publicado em 

27 jun 2026 às 10:00
As recentes inaugurações de obras públicas no Espírito Santo reforçam uma reflexão importante: o verdadeiro legado de uma obra não está apenas no valor investido ou na grandiosidade da engenharia, mas na transformação que ela promove na vida das pessoas e nas oportunidades que surgem ao seu redor.

O calçadão, o píer e os deques construídos nas orlas de Cariacica e Vitória, a ciclovia da vida,  são exemplos de intervenções que reposicionam a relação da população com a Baía do Espírito Santo, aproximando a cidade do mar e criando novos espaços de convivência, lazer, turismo e desenvolvimento econômico.

O Parque Linear da Grande Cobilândia, em Vila Velha, representa bem esse conceito. Além dos importantes investimentos em macrodrenagem, fundamentais para minimizar os históricos impactos das enchentes na região, a obra entregou uma ampla área de lazer, convivência e esporte para a população. 
Nova orla de Cariacica Vitor Jubini
São milhares de metros quadrados revitalizados, valorizando os bairros do entorno e criando um ambiente favorável ao surgimento de pequenos negócios, comércio, alimentação, serviços e atividades ligadas ao lazer.

Entretanto, ainda existe uma lacuna importante entre a conclusão das obras e o aproveitamento pleno de seus benefícios econômicos e sociais. Muitas vezes, os diversos entes públicos atuam de forma isolada, sem a necessária integração entre planejamento urbano, desenvolvimento econômico, assistência social, qualificação profissional, turismo e empreendedorismo. 

Falta um diálogo estruturado capaz de identificar, antecipadamente, as oportunidades geradas pelas intervenções e transformá-las em programas concretos de emprego, renda e capacitação para a população local.

Além disso, é importante que as obras públicas sejam compreendidas como instrumentos de desenvolvimento territorial integrado. Cada intervenção urbana altera dinâmicas sociais, valoriza áreas antes degradadas, amplia a circulação de pessoas e cria novas demandas por comércio, serviços e atividades econômicas. 

Quando esses impactos são previamente mapeados e acompanhados por políticas públicas coordenadas, torna-se possível potencializar seus benefícios, estimular o empreendedorismo local e fortalecer a economia dos bairros beneficiados.


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Mais do que concreto, asfalto e equipamentos urbanos, a obra cria perspectivas. Porém, para que esse potencial se transforme em geração de renda e desenvolvimento social, é fundamental a atuação integrada do poder público, entidades de apoio e instituições de capacitação, preparando a população para aproveitar as oportunidades geradas pela transformação urbana.

Uma obra pública não termina na inauguração. É justamente a partir dela que começa sua etapa mais importante: a capacidade de gerar desenvolvimento humano, inclusão econômica e novas oportunidades para as famílias e comunidades beneficiadas. 

Quando planejamento, engenharia, empreendedorismo e políticas públicas caminham juntos, o resultado ultrapassa os limites físicos da obra e se traduz em qualidade de vida, prosperidade e desenvolvimento sustentável para toda a região.

Esse novo olhar sobre a infraestrutura pública exige que os investimentos sejam avaliados não apenas pela execução física ou pelo cumprimento dos cronogramas, mas também pela capacidade de promover transformações duradouras. 


O sucesso de uma obra deve ser medido pela melhoria das condições de vida da população, pelo fortalecimento da economia local e pela criação de oportunidades que permaneçam muito além do momento de sua inauguração.

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