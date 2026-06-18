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Obra do Contorno de São Domingos altera trânsito em Serra Sede

As mudanças ocorrerão entre os dias 22 e 29 de junho. Linhas de ônibus do Sistema Transcol também sofrem alterações

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 19:15

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

18 jun 2026 às 19:15
João Barbosa | Prefeitura da Serra

Os motoristas que circulam pela Avenida Mestre Álvaro e pela região de Serra Sede, no município da Serra, devem ficar atentos às mudanças temporárias no trânsito entre os dias 22 e 29 de junho. As alterações são necessárias para o içamento das vigas do viaduto do Contorno de São Domingos, uma das etapas da obra em execução no local.


Na altura dos pilares que já foram implantados, próximos à Avenida Jones dos Santos Neves, via de acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, uma faixa de cada sentido será direcionada para uma pista compartilhada, fazendo com que a Avenida Mestre Álvaro opere temporariamente em sistema de pista simples. Após esse trecho, o fluxo seguirá normalmente nos dois sentidos da via.


Os usuários do ônibus do Sistema Transcol também devem ficar atentos às mudanças, pois as linhas que circulam na região terão desvios no itinerário, com atendimentos em outros pontos de embarque e desembarque.


Além do Contorno, a duplicação de um trecho de 1,6 km da Avenida Audifax Barcelos, entre a Rua Acácia Francesa e cerca de 260 metros após a Rua Cerejeira, também está em execução na região.

Como ficam os retornos 

A Gazeta
Orientações para motoristas que seguirão no sentido Vitória X Serra Sede A Gazeta
Mudanças para quem trafega por Serra Sede com destino a Vitória A Gazeta
São Domingos, bairros e municípios localizados ao norte A Gazeta
Mudanças para quem vem de Divinópolis e Colina da Serra
  • Condutores que vêm de bairros ou municípios localizados ao Norte do Espírito Santo, com destino a Serra Sede, deverão acessar a Rua Dom Pedro II para chegar à região;

  • Quem sai de São Domingos e Jardim Bela Vista com destino a Vitória deverá acessar a Avenida Mestre Álvaro no sentido Linhares e utilizar o retorno existente nas proximidades da Churrascaria Carretão (Posto Ceolin) para retornar em direção à Capital;

A Prefeitura da Serra informou que todos os pontos de mudança estarão sinalizados e que os motoristas precisam redobrar a atenção e respeitar a sinalização. 

Mudanças nas linhas do Trascol

Durante o período das obras, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) comunicou que as linhas 591, 534, 802, 814, 828, 834, 835, 851, 853, 859, 864, 865, 880, 888, 890, 891, 896 irão operar com itinerários provisórios.

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