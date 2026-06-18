Obra do Contorno de São Domingos altera trânsito em Serra Sede

Os motoristas que circulam pela Avenida Mestre Álvaro e pela região de Serra Sede, no município da Serra, devem ficar atentos às mudanças temporárias no trânsito entre os dias 22 e 29 de junho. As alterações são necessárias para o içamento das vigas do viaduto do Contorno de São Domingos, uma das etapas da obra em execução no local.





Na altura dos pilares que já foram implantados, próximos à Avenida Jones dos Santos Neves, via de acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, uma faixa de cada sentido será direcionada para uma pista compartilhada, fazendo com que a Avenida Mestre Álvaro opere temporariamente em sistema de pista simples. Após esse trecho, o fluxo seguirá normalmente nos dois sentidos da via.





Os usuários do ônibus do Sistema Transcol também devem ficar atentos às mudanças, pois as linhas que circulam na região terão desvios no itinerário, com atendimentos em outros pontos de embarque e desembarque.





Além do Contorno, a duplicação de um trecho de 1,6 km da Avenida Audifax Barcelos, entre a Rua Acácia Francesa e cerca de 260 metros após a Rua Cerejeira, também está em execução na região.