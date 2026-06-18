Dono leva carro à oficina no ES e descobre ninhada de gatinhos no motor; vídeo

O motorista Agenor Junior da Silva, de 41 anos, saiu de casa para verificar um pneu e acabou descobrindo que seu carro já vinha equipado com um "item extra": quatro filhotes de gato escondidos na parte de baixo do veículo. O flagrante aconteceu no dia 29 de maio, em Vila Velha, e deixou o motorista e os mecânicos entre o susto e a fofura.
Segundo o motorista, que mora na Glória, dos quatro gatinhos, um faleceu, outro foi doado e dois estão disponíveis para doação.
Agenor contou que já havia percebido a presença de uma gata, que seria a mãe dos filhotes, que circulava pela região. Segundo ele, a suspeita é de que o animal tenha sido abandonado por antigos moradores de um prédio vizinho.
No dia 29 de maio, Agenor seguia para uma oficina mecânica por causa de um problema no carro quando começou a ouvir um barulho estranho vindo da parte de baixo do veículo. Durante o trajeto pela avenida Carlos Lindenberg, ele chegou a parar o automóvel e viu uma gata correndo próximo ao carro, mas acreditou que o animal apenas estivesse atravessando a rua.
"Eu comecei a ouvir uns miadinhos. Nisso, eu já cheguei na oficina e falei: 'Cara, me ajuda aqui, que tem um barulho de um gato aqui, acho que algum gato ficou preso debaixo do carro'", relembrou.
Com a ajuda dos mecânicos, o veículo foi erguido e a surpresa apareceu: quatro filhotes de gato estavam escondidos na parte de baixo do carro. Segundo Agenor, a gata teria dado à luz no local. O momento do resgate foi registrado em vídeo (veja acima) e rapidamente chamou a atenção nas redes sociais.
Após retirar os filhotes, o motorista voltou com eles para o local onde acreditava que a mãe costumava ficar, na esperança de que ela aparecesse para buscá-los. No entanto, mesmo depois de procurá-la e esperar por alguns dias, a gata não retornou.
Sem encontrar a mãe dos filhotes, Agenor decidiu assumir os cuidados dos animais. Foi então que passou a divulgar vídeos da rotina dos gatinhos, que agora recebem alimentação e atenção diária do motorista.
A história acabou mobilizando outras pessoas do bairro. Segundo Agenor, uma vizinha se ofereceu para ajudar nos cuidados com os filhotes e, desde então, os dois se revezam nas tarefas diárias, como alimentar os animais e lavar as cobertas usadas por eles.
Dos quatro filhotes encontrados, um já foi adotado. Outro, um gato branco, não resistiu e morreu poucos dias depois. Atualmente, dois filhotes seguem sob os cuidados do motorista e estão à espera de um novo lar.
Agenor acredita que os gatos estavam escondidos próximo à caixa de roda do carro e considera um alívio o fato de nada mais grave ter acontecido. Ele conta que, inicialmente, pensou que o barulho vindo do veículo estivesse relacionado a um defeito mecânico.
"Eu já estava indo para a oficina por causa de um problema na roda. Quando ouvi aquele barulho, pensei: 'Agora piorou o rolamento'. Depois a gente descobriu que eram os gatinhos e que a gata que eu vi correndo era a mãe deles", relembrou.
O motorista acredita que a gata escolheu o carro por causa do calor do motor e da sensação de segurança.
"Foi uma noite que fez um pouco de frio. Acho que meu carro estava quente. Ela achou um lugar para dar à luz. Identificou que ali era um ambiente seguro", disse.
De acordo com Agenor, ele nunca havia passado por uma situação parecida, mas ajudar os animais foi algo natural.
Eu não vejo o que fiz como mérito. Vejo como atitude de ser humano. Ser humano precisa ter isso
Agenor Júnior da Silva Motorista
Ao lembrar do resgate, ele se emociona ao falar sobre a sensação de ter conseguido salvar os filhotes. "Eu me sinto muito bem, porque vejo como uma obrigação minha. Como meu papel como homem, como cidadão, de ajudar o que for preciso, seja ser humano ou animal", completou.
Quer adotar?
Dois gatinhos ainda procuram um novo lar. Os interessados podem entrar em contato com Agenor Junior da Silva pelo telefone (27) 99632-1985 ou pelo seu Instagram (clique aqui).