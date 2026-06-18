Dono leva carro à oficina no ES e descobre ninhada de gatinhos no motor; vídeo

O motorista Agenor Junior da Silva, de 41 anos, saiu de casa para verificar um pneu e acabou descobrindo que seu carro já vinha equipado com um "item extra": quatro filhotes de gato escondidos na parte de baixo do veículo. O flagrante aconteceu no dia 29 de maio, em Vila Velha, e deixou o motorista e os mecânicos entre o susto e a fofura.





Segundo o motorista, que mora na Glória, dos quatro gatinhos, um faleceu, outro foi doado e dois estão disponíveis para doação.





Agenor contou que já havia percebido a presença de uma gata, que seria a mãe dos filhotes, que circulava pela região. Segundo ele, a suspeita é de que o animal tenha sido abandonado por antigos moradores de um prédio vizinho.





No dia 29 de maio, Agenor seguia para uma oficina mecânica por causa de um problema no carro quando começou a ouvir um barulho estranho vindo da parte de baixo do veículo. Durante o trajeto pela avenida Carlos Lindenberg, ele chegou a parar o automóvel e viu uma gata correndo próximo ao carro, mas acreditou que o animal apenas estivesse atravessando a rua.





"Eu comecei a ouvir uns miadinhos. Nisso, eu já cheguei na oficina e falei: 'Cara, me ajuda aqui, que tem um barulho de um gato aqui, acho que algum gato ficou preso debaixo do carro'", relembrou.





Com a ajuda dos mecânicos, o veículo foi erguido e a surpresa apareceu: quatro filhotes de gato estavam escondidos na parte de baixo do carro. Segundo Agenor, a gata teria dado à luz no local. O momento do resgate foi registrado em vídeo (veja acima) e rapidamente chamou a atenção nas redes sociais.