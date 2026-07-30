Motorista sem CNH é preso dirigindo carro roubado e adulterado no Sul do ES

Um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira (30), em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, após ser flagrado dirigindo um carro roubado e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a corporação, o veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro há pouco mais de um mês.





A abordagem aconteceu por volta da 1h, durante patrulhamento na ES 060. O carro, um Fiat Pulse, foi parado pelos agentes para fiscalização. Aos policiais, o motorista contou que comprou o veículo por meio de uma negociação realizada em uma rede social com um homem de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Segundo ele, entregou o antigo carro como parte do pagamento e ainda assumiria outras 30 parcelas do financiamento do Fiat Pulse.





Durante a fiscalização, os agentes identificaram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo. Após a verificação, constataram que o automóvel original possuía registro de roubo desde 21 de junho de 2026.





O motorista recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari.