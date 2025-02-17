Parque de Jacarenema em Vila Velha: conhecer para conservar

A preservação ambiental é um compromisso fundamental em Vila Velha. O município atua para integrar o desenvolvimento sustentável ao respeito à natureza. A recente inauguração do acesso norte ao Parque Natural Municipal de Jacarenema, juntamente com a entrega da nova Ponte da Madalena , na Barra do Jucu, reforçam nossa missão de equilibrar desenvolvimento e preservação do meio ambiente, valorizando o bem-estar dos moradores e turistas no mais novo cartão-postal da cidade e do Estado.

Por décadas, a área do parque sofreu os impactos da especulação imobiliária, extração de areia, invasões, queimadas e desmatamentos. Agora, no entanto, o Parque de Jacarenema, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral com 346 hectares de rica biodiversidade, se torna referência em conservação ambiental e espaço de lazer em Vila Velha. A implantação, de fato, do parque foi viabilizada pela gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, que, primeiro, superou um impasse jurídico que persistia desde 2017.

Na sequência, o projeto de acesso norte ao parque, com uma via de 3,4 km no final da orla da Praia de Itaparica, bem como a reconstrução da nova Ponte da Madalena, projetada exclusivamente para pedestres e ciclistas, foram cuidadosamente planejados em diálogo com a sociedade e representantes de órgãos de controle.

Vale lembrar que a via de acesso foi implantada onde existia uma estrada antiga, que deixou de ser utilizada com a criação da Rodovia do Sol, na década de 1970. Por isso, a estrada acabou se tornando vulnerável, virando local de delitos, descarte irregular de lixo e de degradação da vegetação, oportunizando, inclusive, a entrada de espécies exóticas.

Como nem toda a antiga estrada foi abrangida pela nova via de acesso, os demais espaços dessa área serão recuperados para restabelecer a vegetação nativa. O plano de recuperação, que já está em andamento, prevê o plantio de 5 mil mudas de espécies nativas da restinga. Essa ação priorizada pelo Plano de Manejo reafirma o compromisso contínuo da nossa gestão com a conservação dos ecossistemas locais.

Pensando nos cuidados ambientais, o parque conta com uma iluminação de baixa potência, projetada para minimizar impactos à natureza. O parque ainda estabelece regras de uso para assegurar que os visitantes estejam informados sobre as restrições e boas práticas de preservação ambiental. Placas detalham a proibição de uso de som, churrascos, pesca, caça de animais silvestres, entrada de veículos motorizados e outras restrições. E o controle de acesso e a fiscalização também estão sendo intensificados.

Imagem de drone do Parque de Jacarenema e da Ponte da Madalena Crédito: Divulgação/PMVV

A implantação do Parque Urbano Sítio Batalha e a requalificação do Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, incluindo a construção de um Centro de Visitação e Educação Ambiental, também são exemplos claros do nosso cuidado com o meio ambiente.