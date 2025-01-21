Vila Velha divulga regras de acesso a parque com nova ponte e ciclovia

Nova Ponte da Madalena e ciclovia foram inauguradas no último sábado (18) Crédito: Fernando Madeira

Além disso, a revitalização da região incluiu a instalação de uma guarita no acesso norte e prevê a implantação de mais uma na entrada da Ponte da Madalena, no acesso pela Barra do Jucu. Já a iluminação foi projetada para minimizar impactos sobre os animais de hábitos noturnos que habitam o parque.

Por sua importância ambiental e ecológica, o acesso ao parque, que funciona das 6 às 18 horas, é permitido apenas a pé, de bicicleta ou de patinete. Atividades como churrascos, pesca e entrada de veículos motorizados são proibidas. Em caso de descumprimento das normas, a população pode acionar a Guarda Municipal, número 153, ou fazer a denúncia pela Ouvidoria Municipal, número 162.

Confira o que é proibido no Parque Natural Municipal de Jacarenema: