Filme indígena capixaba é o grande vencedor do 33º Festival de Cinema de Vitória

O cinema capixaba encerrou em destaque o 33º Festival de Cinema de Vitória. O documentário A Caminhada Sagrada de Tatatxi Ywareté, do diretor Marcelo Guarani (Wera Djekupe), conquistou o Troféu Vitória de Melhor Filme da Mostra Competitiva Nacional de Longas tanto pelo júri oficial quanto pelo voto popular. A produção do Espírito Santo também recebeu o prêmio de Melhor Contribuição Artística e saiu da premiação com reconhecimentos especiais.





Os vencedores foram anunciados na noite deste sábado (25), no encerramento do festival. Realizado desde o dia 18 de julho, o evento exibiu 87 produções selecionadas, 80 curtas e sete longas-metragens, distribuídas em 11 mostras competitivas. A programação reuniu em Vitória realizadores, atores e profissionais do audiovisual de diferentes regiões do país e apresentou produções brasileiras realizadas entre 2025 e 2026.