Ponte da Madalena ganha barreira após flagrante de carros no local

A Ponte Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, ganhou uma barreira de proteção após carros serem flagrados passando pelo local neste domingo (19). A Guarda Municipal esteve na região para viabilizar o bloqueio e impedir o trânsito de veículos na estrutura, que é destinada exclusivamente a pedestres e ciclistas. A ação pela prefeitura foi adotada após vídeos publicados nas redes sociais mostrarem automóveis cruzando a ponte, que foi reinaugurada no sábado (18).
Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver uma caminhonete prata acessando a ponte e, mais ao fundo, um carro vermelho que também passou pela estrutura. Uma pessoa, possivelmente quem está gravando as imagens, ainda diz "mas não pode" enquanto vê os veículos fazendo a travessia.
Conforme a Prefeitura de Vila Velha, o trânsito de carros na Ponte Madalena é proibido. Em nota, a administração municipal diz ainda que, a princípio, os motoristas que tentam passar pela estrutura estão sendo advertidos verbalmente.
A Ponte da Madalena e a via de 3 km de acesso ao Parque de Jacarenema, na região da Barra do Jucu, foram inauguradas na manhã de sábado (18). O local conta com mirantes e iluminação especial. A ponte foi reconstruída após ter desabado durante uma enchente em 2017.