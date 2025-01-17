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Veja como ficaram Ponte da Madalena e ciclovia da Barra do Jucu

Antiga estrutura da ponte desabou em 2017 após fortes chuvas que atingiram o Estado e reconstrução ocorreu ao longo do último ano
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 jan 2025 às 18:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 18:00

A nova Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, será aberta ao público neste sábado (18), às 8 horas, com uma via de acesso ao parque de Jacarenema, de 3 quilômetros, composta por uma ciclovia que conecta o balneário à Praia de Itaparica. O investimento  na estrutura, que havia desabado em 2017, foi de R$ 11.183.547,02.
Uma das novidades da Ponte da Madalena é o Memorial do Congo, homenagem a uma das mais importantes manifestações culturais capixabas. Idealizado pelo carnavalesco Petterson Alves, o monumento celebra a memória de mestre Alcides, mestre Honório e todos os conguistas que preservam essa tradição no Espírito Santo.
A estrutura, composta por casacas de 6 e 7 metros de altura e tambores de 1,3 metro, exibe cores que remetem às raízes culturais e à ancestralidade dos povos originários e africanos. O verde representa a Banda de Congo Jacarenema, o azul faz alusão ao legado de mestre Honório e às raízes da Barra do Jucu, enquanto o amarelo e o vermelho homenageiam mestre Alcides.
Concebida com isopor, fibra de vidro, ferro e pintura artística, a obra foi desenvolvida por uma equipe artística de Parintins (AM) e finalizada pelo artista plástico Wagner Castro, conhecido como Lajotinha. A montagem, realizada na quadra da escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG), será instalada com vista privilegiada para a Pedra da Concha.
Veja como ficaram Ponte da Madalena e ciclovia da Barra do Jucu
“Além de celebrar a cultura do Congo, o memorial integra elementos de preservação ambiental, simbolizados pelas orquídeas, que reforçam o compromisso com o meio ambiente, destacando a relação entre tradição e natureza, tão presentes na Barra do Jucu”, afirma Petterson.
“A entrega da Ponte da Madalena e da via de acesso ao Parque de Jacarenema com ciclovia marca um novo capítulo na integração urbana e cultural de Vila Velha, conectando bairros e reforçando a identidade local através da arte e do patrimônio imaterial”, informa o secretário de Cultura, Roberto Patrício Junior.
Para marcar a inauguração no sábado (18), haverá um passeio ciclístico, com início às 8 horas. A concentração está marcada para o final do calçadão da Praia de Itaparica. Depois, a partir das 8h30, haverá programação cultural, com apresentação de diversas bandas de congo.

Ponte caiu em 2017 

Construída em 1896, inicialmente com vigas de madeira, a Ponte da Madalena desabou no dia 3 de dezembro de 2017 devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Na época, o nível do Rio Jucu aumentou e provocou uma correnteza, que destruiu a estrutura.
Considerada uma importante atração turística em Vila Velha, a Ponte da Madalena era bastante frequentada por pescadores e ciclistas, além de ser a entrada para a Reserva Ecológica de Jacarenema pela Barra do Jucu.
O nome da ponte foi dado em homenagem à Banda de Congo da Barra do Jucu, famosa pela música “Madalena do Jucu”, do cantor Martinho da Vila.

Ponte da Madalena e ciclovia da Barra do Jucu ficam prontas em Vila Velha

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