Morro do Moreno: Vila Velha abre contratação de empresa para obras

Nas primeiras horas do dia, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), ao lado do governador Renato Casagrande (PSB), explicou a proposta que permite a contratação da empresa que deve viabilizar as novidades no local, além de ficar responsável pela proteção ambiental da área.

Segundo Arnaldinho, as obras vão dar melhor infraestrutura ao morro que, atualmente, tem acesso por uma estrada de terra ou por trilhas entre a vegetação. A expectativa do Executivo municipal é para que a estrutura fique pronta até o fim de 2025, com valor estimado em R$ 14.892.788,65. O projeto prevê a construção de mirantes, trilho para bonde de transporte de passageiros, parques infantis, cafeteria e até de um letreiro no estilo “Hollywood”, com letras formando o nome de Vila Velha.

Durante a assinatura, proprietários de terrenos situados no Morro do Moreno protestaram de forma acalorada contra as obras. Interrompendo o discurso de Arnaldinho, donos de lotes apontavam questionamentos sobre o pagamento de IPTU e como será a desapropriação dos espaços.