Ponte da Madalena em Vila Velha é muito mais que uma obra de mobilidade

Com a inauguração, o interesse pela nova estrutura no último fim de semana, não só entre os moradores, mostrou o potencial turístico da região com os novos atrativos. Há um memorial do congo que já está sendo fotografado e "instagramizado", divulgando a Barra do Jucu para o mundo. A própria ponte, em meio à exuberância do Rio Jucu, é por si só uma atração. Sem falar da ciclovia espetacular que corta a reserva de Jacarenema, larga o suficiente para que pedestres também façam uso.