Idosa morta na faixa de pedestres: mais uma cena de covardia no trânsito

Idosa foi atropelada na faixa de pedestres em Cariacica Crédito: Reprodução

Mais uma vez, as câmeras das ruas flagraram um atropelamento capaz de tirar o fôlego de quem assiste . Quando há imagens das ocorrências, a dimensão da violência no trânsito ganha contornos de realidade e proximidade, embora ocorra com ainda mais frequência sem registros nas ruas e avenidas. E as imagens também deixam mais exposta a vulnerabilidade dos pedestres nesses tempos de trânsito tão caótico.

Não é exagero se assustar: em 2024, de acordo com o Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo, foram 140 mortes provocadas por atropelamento no Estado. Um aumento de 26,1% na comparação com o ano de 2023, quando houve 111 vítimas.

Está no Código de Trânsito Brasileiro: "Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres". Nâo é o que vem acontecendo.

Não parar na faixa de pedestre é um ato de covardia de qualquer condutor, e é uma infração cada vez mais flagrada nas vias. Ninguém ousa atravessar uma avenida confiando apenas no sinal fechado para os veículos: a rotina é esperar todos os que avançam, muitas vezes em alta velocidade, para então colocar os pés no asfalto.