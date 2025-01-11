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Crime no trânsito

Sem CNH: presa motorista que matou idosa em faixa de pedestre em Cariacica

Conforme a PCES, após ter sido autuada em flagrante por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar -  a suspeita do crime foi encaminhada ao sistema prisional
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 jan 2025 às 14:23

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 14:23

Ireni da Silva
Ireni da Silva atravessava a via na faixa de pedestres quando foi atingida por um carro dirigido pela suspeita. Crédito: Acervo Pessoal
A condutora do veículo que atropelou Ireni Silva, de 73 anos, causando a morte da idosa, nessa sexta-feira (10), em Cariacica, não tinha autorização para dirigir. É o que afirma a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). A jovem de 24 anos, que não teve o nome revelado até o momento, não tem carteira de habilitação.
A informação está em nota enviada pela assessoria de imprensa da polícia, na tarde deste sábado (11). No comunicado, a PCES ainda afirma que após ter sido autuada em flagrante por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar – e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional. A autoridade policial, além de não revelar a identidade da suspeita, também não informa em que presídio ela deu entrada.
Na mesma nota, a assessoria ressalta que o delito foi majorado pelo fato de a suspeita "não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação". Ainda é citada como agravante a conduta da jovem de não respeitar a faixa dedicada a pedestres, além de ter fugido do local do atropelamento sem prestar o devido socorro à vítima.
O caso ocorreu na Rodovia Governador José Sette, em Cariacica Sede. A vítima atravessava a via na faixa de pedestres quando foi atingida por um carro dirigido pela suspeita.

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