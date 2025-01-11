Sem CNH: presa motorista que matou idosa em faixa de pedestre em Cariacica

Ireni da Silva atravessava a via na faixa de pedestres quando foi atingida por um carro dirigido pela suspeita. Crédito: Acervo Pessoal

A condutora do veículo que atropelou Ireni Silva, de 73 anos, causando a morte da idosa, nessa sexta-feira (10) , em Cariacica, não tinha autorização para dirigir. É o que afirma a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). A jovem de 24 anos, que não teve o nome revelado até o momento, não tem carteira de habilitação.

A informação está em nota enviada pela assessoria de imprensa da polícia, na tarde deste sábado (11). No comunicado, a PCES ainda afirma que após ter sido autuada em flagrante por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar – e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional. A autoridade policial, além de não revelar a identidade da suspeita, também não informa em que presídio ela deu entrada.

Na mesma nota, a assessoria ressalta que o delito foi majorado pelo fato de a suspeita "não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação". Ainda é citada como agravante a conduta da jovem de não respeitar a faixa dedicada a pedestres, além de ter fugido do local do atropelamento sem prestar o devido socorro à vítima.