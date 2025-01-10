Mulher morre após ser atropelada na faixa de pedestres em Cariacica

Uma mulher, identificada como Ireni Silva, de 73 anos, morreu após ser atropelada na Rodovia Governador José Sette, em Cariacica Sede, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima atravessava a via na faixa de pedestres quando foi atingida por um carro diri motorista, de 24 anos, a atropelou.
Ainda de acordo com a PM, não foram encontradas marcas de frenagem no local. A condutora do veículo fugiu após o acidente, porém acabou alcançada por populares na Rua José Cardoso, que era sem saída. Ela fez o teste do etilômetro que deu negativo. O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Já a motorista do veículo foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica. Neste sábado (11), a Polícia Civil informou, por meio de nota à imprensa, que a suspeita, de 24 anos, foi autuada em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, bem como por deixar de prestar socorro à vítima. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.