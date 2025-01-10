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Mulher morre após ser atropelada na faixa de pedestres em Cariacica

Ireni Silva, de 73 anos, foi atropelada em Cariacica Sede, na manhã desta sexta-feira (10); motorista foi detida
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 jan 2025 às 16:30

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 16:30

Uma mulher, identificada como Ireni Silva, de 73 anos, morreu após ser atropelada na Rodovia Governador José Sette, em Cariacica Sede, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima atravessava a via na faixa de pedestres quando foi atingida por um carro diri motorista, de 24 anos, a atropelou.
Ainda de acordo com a PM, não foram encontradas marcas de frenagem no local. A condutora do veículo fugiu após o acidente, porém acabou alcançada por populares na Rua José Cardoso, que era sem saída. Ela fez o teste do etilômetro que deu negativo. O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Já a motorista do veículo foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica.  Neste sábado (11), a Polícia Civil informou, por meio de nota à imprensa, que a suspeita, de 24 anos, foi autuada em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, bem como por deixar de prestar socorro à vítima. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.

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