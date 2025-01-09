Chove e alaga no ES: a diferença que a prevenção faz

Chuva causa alagamentos no Centro de Vitória Crédito: Leonardo Bicalho

O que fazer quando mais uma tempestade para as cidades, provocando alagamentos e outros transtornos e prejuízos à população? Cobrar das autoridades pode parecer inútil, mas não é. Principalmente em pleno início de mandato nas prefeituras. Os novos prefeitos têm a obrigação de dar atenção a um velho problema. E os que se mantiveram no cargo por mais quatro anos precisam estruturar esse enfrentamento como prioridade.

As mudanças climáticas impõem uma virada de chave na concepção da gestão das cidades: catástrofes naturais não são previsíveis, mas diante da frequência esperada para elas, estar preparado é o que pode fazer a diferença entre vida e morte.

Na Grande Vitória, com a maré alta, a água subiu quase imediatamente em ruas e avenidas. Mais uma vez. O que tem sido percebido nos últimos anos, sobretudo em função de obras de macrodrenagem, é o escoamento mais rápido dos alagamentos em alguns pontos em que eles eram crônicos, como em alguns bairros de Vila Velha. Ao mesmo tempo, locais que pareciam imunes às chuvas têm surpreendido com mais inundações.

Os estragos provocados pela chuva continuam, como visto nesta semana. Mas a própria rapidez no escoamento em algumas áreas mostra que os investimentos dão resultados, reduzindo os danos. O ponto é que eles precisam ser constantes e aprimorados. É um trabalho que não tem fim.

Não podem faltar, tampouco, questões básicas do ordenamento das cidades. Bueiros não podem estar entupidos, cheios de lixo. Não pode haver mais construções irregulares, em áreas de risco. A recuperação florestal nas margens dos rios e nas áreas costeiras é fundamental para dar vazão às águas das chuvas. Basicamente, muitas das soluções giram em torno também do comportamento da população. É também uma questão de educação e cidadania.