Mimoso tem 27 pessoas desalojadas e já registra R$ 7 milhões de prejuízo

O temporal que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na terça-feira (7) e quarta-feira (8) causou diversos transtornos na cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os danos causados pelas chuvas deixaram 27 pessoas desalojadas, totalizando 10 famílias. Uma família de duas pessoas ficou desabrigada e foi encaminhada para uma creche que será usada como abrigo temporário.

Devido aos danos causados na cidade, a Defesa Civil Municipal interditou sete ruas, uma ponte de madeira localizada no bairro Serra, e a Praça das Mangueiras, local onde se realizam eventos na cidade. No Morro do Cristo, ruas foram afetadas pela lama e erosão do solo. Os bairros Funil, Vila da Penha e Mangueira também foram alguns dos que mais sofreram o impacto das chuvas.

Prejuízo das chuvas em Mimoso do Sul já soma mais de R$7 milhões Crédito: TV Gazeta