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Temporal no ES

Mimoso tem 27 pessoas desalojadas e já registra R$ 7 milhões de prejuízo

Casas, ruas e pontes foram destruídas na cidade e na zona rural, onde a prefeitura afirma que o impacto foi ainda maior
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

08 jan 2025 às 18:33

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 18:33

O temporal que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na terça-feira (7) e quarta-feira (8) causou diversos transtornos na cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os danos causados pelas chuvas deixaram 27 pessoas desalojadas, totalizando 10 famílias. Uma família de duas pessoas ficou desabrigada e foi encaminhada para uma creche que será usada como abrigo temporário.
Devido aos danos causados na cidade, a Defesa Civil Municipal interditou sete ruas, uma ponte de madeira localizada no bairro Serra, e a Praça das Mangueiras, local onde se realizam eventos na cidade. No Morro do Cristo, ruas foram afetadas pela lama e erosão do solo. Os bairros Funil, Vila da Penha e Mangueira também foram alguns dos que mais sofreram o impacto das chuvas.
Prejuízo das chuvas em Mimoso do Sul já soma mais de R$7 milhões Crédito: TV Gazeta
Na zona rural, cerca de sete pontes de madeira foram danificadas ou destruídas, mas a equipe da Defesa Civil Municipal ainda não conseguiu acessar a área. A prefeitura apresentou uma estimativa inicial de R$7 milhões em danos na infraestrutura do município, principalmente na área rural. A Defesa Civil Estadual também está atuando na cidade.

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