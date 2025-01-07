Chuva provoca alagamentos e deixa famílias desalojadas no Sul do ES

Segundo a Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante, o município registrou um acumulado de 65 milímetros de chuva, sendo que aproximadamente 60 foram concentrados em apenas uma hora. Com isso, o Rio Viçosa transbordou em alguns pontos, alagando casas e ruas na sede, como nos bairros Tapera, São Pedro e Mineti.

No bairro Tapera, seis famílias estão desalojadas. Outras duas famílias do bairro Vila Betânia também estão fora de casa, em razão do risco estrutural nas residências causado pelo avanço das águas. Nos bairros São Pedro e Mineti, cerca de 100 imóveis foram atingidos por alagamentos.

Segundo levantamento do gerente municipal de Defesa Civil, Gleidson Eustáquio Ferreira, na subida do Trevo do Caxixe para a Comunidade Brambila houve três quedas de barreiras. O órgão e a prefeitura estão realizando inspeções nas rodovias e nos bairros mais afetados.

Castelo

Rio subiu em Castelo e ruas baixas ficaram alagadas Crédito: Redes sociais

Em Castelo, os moradores ficaram apreensivos durante a noite com o aumento do nível do Rio Castelo. Bairros como Niterói e Garagem chegaram a ter pontos de alagamentos, de acordo como registro de moradores. Às 23h50, a prefeitura emitiu um alerta de inundação, postada nas redes sociais do município. Nesta terça-feira (7), o prefeito João Paulo Nali informou que não houve registro de casas alagadas e o rio segue cheio, mas estabilizado.

Muniz Freire

De acordo com a prefeitura, durante a madrugada desta terça-feira (7), uma residência abandonada no centro desabou parcialmente e a Defesa Civil retirou a família vizinha, pois poderia causar risco e danos ao imóvel. Pela manhã, a equipe da Secretaria de Obras foi até o local avaliar a situação.