Chuva cria "cachoeira" em local que viralizou como meme no ES

O temporal que atinge a região Serrana do Espírito Santo nesta segunda-feira (6) transformou o famoso penhasco localizado na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, em uma verdadeira "cachoeira". O local ficou nacionalmente conhecido em virtude do “meme do ônibus” após ser retratado em uma charge do artista gráfico capixaba Genildo Ronchi, criada em 2013 e viralizada em 2021.



Em vídeo registrado por um leitor de A Gazeta, é possível ver a força da água e a nebulosidade causada pelo mau tempo (veja acima).

A charge que tem como título "O lado bom da vida" foi desenvolvida pelo capixaba e adaptada para uma série de memes dentro e fora do Brasil.