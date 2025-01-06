Chuvas intensas atingem região serrana e alagam ruas e estradas no ES

Um temporal atingiu algumas cidades da região serrana do Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (6). As chuvas intensas e a lama causaram congestionamento na BR 262, no viaduto que dá acesso ao município de Venda Nova do Imigrante, na Região Sul do Estado. A Defesa Civil ainda não chegou ao local até a publicação desta matéria.
Em apenas uma hora, a cidade registrou um volume de 60 milímetros de chuva e o Rio Viçosa transbordou, atingindo imóveis ao redor nas comunidades de Tapera, São Pedro, Minete e São João. O levantamento da quantidade de pessoas afetadas está sendo realizado, e as famílias estão sendo orientadas a sair de casa temporariamente. Ainda não houve registros de queda de barreira.
Em Muniz Freire, também na região Sul, alguns pontos da cidade já apresentavam alagamentos. Já em Marechal Floriano, a PRF localizou um alagamento na pista, mas uma empresa contratada pelo DNIT está operando no local, e a príncipio a pista não está interditada.