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Transtornos

Chuvas intensas atingem região serrana e alagam ruas e estradas no ES

Venda Nova do Imigrante, Muniz Freire e Marechal Floriano estão entre os municípios mais atingidos pelo temporal
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

06 jan 2025 às 19:02

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 19:02

Um temporal atingiu algumas cidades da região serrana do Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (6). As chuvas intensas e a lama causaram congestionamento na BR 262, no viaduto que dá acesso ao município de Venda Nova do Imigrante, na Região Sul do Estado. A Defesa Civil ainda não chegou ao local até a publicação desta matéria.
Em apenas uma hora, a cidade registrou um volume de 60 milímetros de chuva e o Rio Viçosa transbordou, atingindo imóveis ao redor nas comunidades de Tapera, São Pedro, Minete e São João. O levantamento da quantidade de pessoas afetadas está sendo realizado, e as famílias estão sendo orientadas a sair de casa temporariamente. Ainda não houve registros de queda de barreira.
Temporal causou transtornos em cidades da região serrana do ES
Temporal causou transtornos em cidades da região serrana do ES Crédito: Leitor/AGazeta
Em Muniz Freire, também na região Sul, alguns pontos da cidade já apresentavam alagamentos. Já em Marechal Floriano, a PRF localizou um alagamento na pista, mas uma empresa contratada pelo DNIT está operando no local, e a príncipio a pista não está interditada.

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