Polícia isola rua de bairro na Serra por suspeita de bomba

A rua Valdir Drasto Donadia, no bairro Novo Horizonte, na Serra, foi isolada no final da tarde desta segunda-feira (6), devido a um possível artefato explosivo deixado em frente a uma residência. O esquadrão antibombas da Polícia Militar esteve no local e detonou o material, por volta das 19h50.
Uma mochila, deixada por um homem suspeito, havia sido localizada em uma área próxima a onde funcionaria um ponto de venda de drogas. Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Dentro dela, os militares encontraram quatro granadas de fabricação caseira. Após a explosão, a via foi liberada.
Na mochila, também foram encontrados:
- 18 munições calibre .38;
- 1 cápsula calibre .38;
- 3 munições calibre .40;
- 2 porções de maconha;
- 5 rádios comunicadores;
- 2 bases de rádio comunicador.
Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Polícia Militar e o texto será atualizado quando houver resposta.