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Apreensão

Polícia isola rua de bairro na Serra por suspeita de bomba

Quatro granadas caseiras foram encontradas na rua Valdir Drasto Donadia, em uma mochila abandonada por homem suspeito
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 jan 2025 às 19:28

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 19:28

Esquadrão antibombas foi acionado por suspeita de artefato explosivo na Serra
Esquadrão antibombas foi acionado por suspeita de artefato explosivo na Serra Crédito: Daniel Marçal
A rua Valdir Drasto Donadia, no bairro Novo Horizonte, na Serra, foi isolada no final da tarde desta segunda-feira (6), devido a um possível artefato explosivo deixado em frente a uma residência. O esquadrão antibombas da Polícia Militar esteve no local e detonou o material, por volta das 19h50.
Uma mochila, deixada por um homem suspeito, havia sido localizada em uma área próxima a onde funcionaria um ponto de venda de drogas. Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Dentro dela, os militares encontraram quatro granadas de fabricação caseira. Após a explosão, a via foi liberada.
Na mochila, também foram encontrados:
  • 18 munições calibre .38;
  • 1 cápsula calibre .38;
  • 3 munições calibre .40;
  • 2 porções de maconha;
  • 5 rádios comunicadores;
  • 2 bases de rádio comunicador.
Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Polícia Militar e o texto será atualizado quando houver resposta.

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