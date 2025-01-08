Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira relatos

Falta de luz e casas alagadas: os transtornos das chuvas na Grande Vitória

Pessoas detalharam que perderam móveis, tiveram casas danificadas e alagadas após o temporal da última terça-feira (7)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 jan 2025 às 09:59

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 09:59

Chuvas no ES
Elisangela Bispo se emocionou em entrevista à TV Gazeta ao falar de prejuízos causados pela chuva Crédito: Rodrigo Gomes
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na terça-feira (7) causaram alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica, deixando moradores de diferentes regiões da Grande Vitória em situação complicada. Pessoas relataram à reportagem de A Gazeta e TV Gazeta os transtornos causados pelo temporal, como casa destelhadas, móveis danificados e o risco de perder alimentos congelados devido à falta de luz. 
Elisângela Bispo, moradora Rua Eduardo Fairich, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, deu um depoimento emocionado à repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, durante o programa Bom Dia ES. Sem conseguir conter as lágrimas, ela lamentou os estragos na casa, entre eles, uma cama com colchão comprado há apenas três meses.  
"Tem muitos anos que eu passo essa luta, não é de hoje"
Elisângela - Moradora bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha
Ela contou que, em casa, a água subiu cerca de um metro, colocando móveis e eletrodomésticos em risco. Sem energia elétrica, a preocupação aumentou. “Eu estava sem velas. Com a luz do celular, fui pegando o que dava, como documentos, e colocando em cima das coisas”, relatou Elisângela. Ao vivo, ela mostrou que já havia adaptado os móveis para que eles não estragassem durante uma inundação, com uma estrutura de madeira por baixo deles, para elevar a altura.
Chuvas no ES
Móvel adaptado, em cima de uma estrutura de madeira, para não estragar Crédito: Rodrigo Gomes
"A gente já custa comprar um pedacinho de carne, agora vai perder tudo"
Telma - Moradora de Vila Velha
Chuvas no ES
Telma, em entrevista à TV Gazeta, falou sobre o medo de perder alimentos por causa da falta de energia elétrica Crédito: Rodrigo Gomes
Telma, mãe de Elisângela, falou sobre o medo de perder alimentos. “Com o celular descarregado, a gente não consegue ligar para a EDP”.
Jhonata, marido de Elisângela, disse que teve dificuldades para conseguir que a EDP, concessionária de fornecimento de energia elétrica, enviasse uma equipe até o local. “Dizem que vão abrir um chamado, pedem ponto de referência e nada”, desabafou. Segundo os moradores, uma obra recente na rua piorou a situação, elevando ainda mais o nível da água durante as chuvas.
Por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (8), a EDP informou que uma equipe já estava no bairro Nossa Senhora da Penha trabalhando no reparo da rede elétrica atingida pelo temporal de terça, que interrompeu o fornecimento para parte da Rua Eduardo Fairich. Às 8h50, a concessionária informou que o fornecimento de energia para os moradores havia sido normalizado.

Placas de energia solar atingem casa

No bairro Aribiri, também em Vila Velha, placas de energia solar se desprenderam do telhado de uma casa, na Rua Dois de Fevereiro, e atingiram outra residência na mesma rua, quebrando o telhado fazendo com que os destroços caíssem na cama, por volta das 19h30. A moradora contou que já estava indo deitar e, por pouco, não foi atingida. “Eu estava acabando de tomar banho. Foi um livramento de Deus”, disse, em entrevista à TV Gazeta.
Chuvas no ES
Casa atingida por placa de energia solar Crédito: Rodrigo Gomes

Prédio destelhado

No bairro Soteco, também em Vila Velha, um prédio foi destelhado. A chuva forte com ventos intensos levou quase todo o telhado do edifício. Uma vizinha gravava a força da tempestade quando a estrutura voou, causando espanto. O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, esteve no local e mostrou a destruição causada pelo temporal. Apesar do susto, ninguém se feriu na ocorrência.
"Misericórdia. O telhado do prédio aqui desabou, caiu tudo. Caiu tudo, tudo, tudo, olha só o que está acontecendo, meu Deus do céu"
X - Vizinha que gravou o vídeo
A Defesa Civil de Vila Velha informou que as equipes técnicas vão realizar vistorias nas casas destelhadas. Orientou ainda que os moradores saiam da residência se a estrutura estiver oferecendo algum perigo. A recomendação é procurar a casa de um parente ou vizinho até que a casa seja vistoriada.

Vídeos mostram transtornos pela Grande Vitória

Em Vitória, ruas já começaram a ficar alagadas com 20 minutos de chuvas intensas. O trânsito na Avenida Cezar Hilal ficou parado na noite de terça. 
Imagens enviadas à reportagem mostram transtornos também no município da Serra. Veja:
Em Cariacica, carros ficaram ilhados após o temporal. Confira:

Mais sobre as chuvas:

Rio transborda e interdita ES 245 após forte chuva em Rio Bananal

Rio Bananal e Vila Velha são cidades do ES onde mais choveu em 24h

Em meio à chuva, Guarda de Vitória abre o trânsito para transporte de coração

Muro de unidade de saúde de Vargem Alta desaba com força da chuva

Motoristas ficam “sem visão” com temporal na Terceira Ponte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento chuva Chuva no ES Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar
ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores
Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados