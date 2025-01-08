Rio transborda e interdita ES 245 após forte chuva em Rio Bananal

A ES 245, rodovia que dá acesso a Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente interditada na manhã desta quarta-feira (8) após o nível do rio sobrepor a estrada no trecho de chegada à cidade. A informação foi divulgada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES). No local, é possível ver uma fila de veículos esperando a água baixar. Por volta de 16h40, o DER informou que a rodovia havia sido liberada, porém, a cidade seguia alagada.

