Rio transborda e interdita ES 245 após forte chuva em Rio Bananal

A ES 245, rodovia que dá acesso a Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente interditada na manhã desta quarta-feira (8) após o nível do rio sobrepor a estrada no trecho de chegada à cidade. A informação foi divulgada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES). No local, é possível ver uma fila de veículos esperando a água baixar. Por volta de 16h40, o DER informou que a rodovia havia sido liberada, porém, a cidade seguia alagada.
O município foi onde mais choveu nas últimas 24 horas, com 125,4 mm de precipitação, segundo o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, emitido às 6h desta quarta.
Na mesma rodovia, em Governador Lindenberg, na manhã desta quarta (8), houve ainda o registro de várias árvores que caíram e obstruíram parte da via. O trânsito está em meia pista na região.
*Com informações dos repórteres André Afonso e Enzo Teixeira, da TV Gazeta