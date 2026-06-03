Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica

Um motociclista morreu em um acidente com um ônibus do Sistema Transcol no quilômetro 289,6 da BR 101, trecho conhecido como Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (3). Apllicativos de navegação mostram trânsito intenso desde Santana até Flexal II, no sentido Serra, e de Nova Rosa da Penha até Planeta, em Cariacica, na direção contrária.





Questionada sobre a ocorrência, a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, informou que a faixa 2 da pista foi interditada e o tráfego flui por desvio na faixa 1.





Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), Polícia Científica e recursos da Ecovias Capixaba estiveram no local.





A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes ao Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), já que um ônibus se envolveu no acidente, e aguarda retorno.