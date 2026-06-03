Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES

O Tribunal do Júri de Cariacica condenou, na noite de terça-feira (2), Érica Lopes Ferreira e Eduardo Bonfim Meireles pelos assassinatos dos policiais militares Paulo Eduardo Oliveira Celini e Bruno Mayer Ferrani. As penas aplicadas aos réus somam mais de 225 anos de prisão em regime inicial fechado.





De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que atuou no julgamento por meio da Promotoria de Justiça de Cariacica, Érica foi condenada a 99 anos e 11 meses de reclusão. Já Eduardo recebeu pena de 125 anos e 9 meses de prisão.





Os dois foram considerados culpados por homicídio quadruplamente qualificado - praticado contra policiais militares no exercício da função, com emprego de arma de fogo de uso restrito, com o objetivo de assegurar a ocultação de outros crimes e mediante emboscada - associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo, tentativa de latrocínio e furto qualificado.





Eduardo também foi condenado pelo crime de uso de documento falso. Já Érica foi absolvida da acusação de posse de drogas para consumo pessoal, a pedido do próprio MPES.





A condenação ocorreu após sustentação oral dos promotores de Justiça Bruno Lima e Helaine Pimentel, que defenderam as teses apresentadas na denúncia.