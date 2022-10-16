Preso em motel, suspeito de matar PMs em Cariacica era fugitivo do Xuri

Coletiva na Sesp sobre a morte de dois soldados da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Quatro suspeitos de envolvimento na morte dos soldados da Polícia Militar Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini, em Cariacica, foram presos na manhã deste domingo (16), em menos de sete horas após o crime, segundo o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante. Um deles, apontado como autor dos disparos era foragido da Justiça e foi preso dentro de um motel.

Segundo as investigações iniciais, os quatro presos pelas execuções dos PMs participavam de uma associação criminosa com foco em assaltos. Uma das suspeitas é de que Eduardo seja um dos autores dos disparos feitos contra os soldados.

DINÂMICA DA OCORRÊNCIA

A versão apresentada pela polícia, durante a coletiva de impressa, é que os dois soldados estavam fazendo uma ronda, na Leste-Oeste, quando avistaram uma tentativa de assalto a veículo. Os suspeitos estavam no carro Fox branco e tentavam abordar vítimas que estavam em um Fiat Argo.

Os soldados começaram uma perseguição e acionaram reforços. No bairro Santa Bárbara, a viatura ligou as sirenes. Os suspeitos se assustaram e tentaram fugir. O motorista e a carona que estavam no Fox branco, identificados como Eric da Silva Ferreira, 45, e Luana de Jesus Luz, 26, saíram do carro.

Os outros dois suspeitos, identificados como Eduardo Bonfim Meireles, de 40 anos, e Erica Lopes Ferreira, 26 que estavam no banco de trás, também saíram e se esconderam atrás de um caminhão.

Quando os alcançaram, os PMs saíram da viatura e foram surpreendidos pelos tiros, disparados por Erica e Eduardo, segundo a polícia. Os suspeitos entraram novamente no Fox branco e fugiram.

Ainda segundo a Sesp, um dos soldados foi atingido na axila esquerda (entrada e saída do tiro) e o outro no rosto. Os militares feridos na ocorrência chegaram a receber socorro, mas morreram no hospital.

DINÂMICA DAS PRISÕES

O veículo foi encontrado pela polícia no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Eric da Silva Ferreira, 45, e Luana de Jesus Luz, 26, foram identificados e abordados nas proximidades, onde confessaram a participação no crime.

Em seguida, a partir de investigações das polícias Civil e Militar, os outros dois participantes foram identificados e localizados em um motel, em Cariacica.

Eduardo Bonfim Meireles comemorava o aniversário de 40 anos neste domingo. Ele é namorado de Erica Lopes Ferreira, de 26 anos, e ambos têm vasta ficha criminal com homicídios e assaltos à mão armada, segundo a polícia.

Os policiais foram descaracterizados ao local e abordaram o casal. Lá, foram encontradas três armas: uma pistola 9mm, debaixo da cama do motel, e outras pistolas 2 .40. As armas eram dos dois soldados que foram mortos, segundo a polícia.

Armas dos soldados da Polícia Militar foram apreendidas com os suspeitos Crédito: Fernando Madeira

Eduardo, inicialmente, deu nome falso de Marcelo. Erica é filha de Eric, que dirigia o carro Fox branco, ao lado de Luana. Os quatro foram presos.

Participaram da coletiva de imprensa na tarde deste domingo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante; o comandante-geral da PMES, Coronel Douglas Caus; a delegada-geral adjunta, Denise Maria Carvalho; o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes; o comandante do 7º BPM, tenente-coronel Schulz; e o delegado plantonista da DHPP, Luiz Gustavo Ximenes.

"O SENTIMENTO É QUE ELES NÃO VIESSEM PRESOS, VIESSEM TODOS MORTOS", DIZ COMANDANTE DA PMES

CONTRADIÇÃO: BALEADOS DENTRO OU FORA DA VIATURA?

As informações registradas no boletim de acionamento do Ciodes informam que os policiais Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini foram baleados dentro da viatura . A mesma informação é registrada por testemunhas: "os policiais não estão saindo do veículo e a sirene está ligada", consta na ocorrência.

Na coletiva de imprensa, entretanto, a informação divulgada é que os soldados foram baleados fora da viatura. A reportagem de A Gazeta questionou a informação.

Sesp afirmou que ocorrido ainda está sendo investigado pela perícia, mas afirmou que os dois PMs foram encontrados caídos e fora do carro quando as equipes de apoio chegaram. Explicou também que o que foi passado na coletiva tem como base o relato dos suspeitos. Mas, caso algo diferente seja apontado pela perícia, será comunicado.

No vídeo registrado por uma câmera de segurança é possível ouvir a viatura da PM se aproximando, com giroflex e sirene ligados, e na sequência realizando uma curva. O carro da polícia sai de cena, ouve-se apenas o som da sirene e, alguns segundos depois, inicia-se uma intensa sequência de tiros.

QUEM ERAM OS SOLDADOS ASSASSINADOS

Jovens, casados e com pouco tempo na Polícia Militar do Espírito Santo. Os dois soldados assassinados a tiros na madrugada deste domingo (16), eram lotados no 7º Batalhão da corporação, localizado no bairro Tucum, em Cariacica.

Soldados Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Celini Crédito: Wagnerbreciane_fotografia/Montagem A Gazeta

Bruno Mayer Ferrani, de 30 anos, tinha mais tempo de corporação. Casado e pai de duas filhas, ele ingressou na corporação no ano de 2015.

Companheiro dele na trágica ocorrência, Paulo Eduardo Oliveira Celini tinha 29 anos e estava há cerca de um ano na Polícia Militar , visto que ingressou na PMES em 2021.

Ele era formado em Educação Física pela Ufes (bacharel) e havia se casado há poucos meses. Ele era natural de Campinas, em São Paulo, e morava em Cariacica.

Os corpos dos dois soldados foram recolhidos pela perícia da Polícia Civil e encaminhados ao Departamento Médico Legal, em Vitória.

VELÓRIO E ENTERRO

A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar divulgou, na tarde deste domingo, os locais e horários dos velórios e enterros dos dois policiais.

Soldado PM Bruno Mayer FERRANI

Velório: Memorial Zelo - Av. Min. Eurico Sales de Aguiar, 43 - Campo Grande - Cariacica

- Av. Min. Eurico Sales de Aguiar, 43 - Campo Grande - Cariacica Data: 16/10

Horário: 18h

Enterro: Cemitério do bairro Santo André

Data: 17/10

Horário: 10h

Soldado PM Paulo Eduardo Oliveira CELINI

Velório: Igreja Cristã Edificada (ICE) - Rua João Prudêncio, 124 - Itacibá - Cariacica

- Rua João Prudêncio, 124 - Itacibá - Cariacica Data: 17/10

Horário - 11h

Enterro: Cemitério Parque da Paz (Rodovia do Contorno)

Data: 17/10

Horário: 13h30

LUTO OFICIAL

O governador do Estado, Renato Casagrande, declarou luto oficial de três dias, em sinal de pesar pelas mortes dos soldados, mortos em serviço, na madrugada deste domingo (16).

Pelas redes sociais, o atual governador e candidato à reeleição lamentou a morte dos soldados Bruno e Paulo Eduardo e informou que suspeitos de participação no duplo homicídio já foram detidos.

"Lamento profundamente a morte dos policiais Bruno Mayer e Paulo Eduardo, ocorrido nesta madrugada, em Cariacica. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos. Importante dizer: este crime não ficará impune. Vários suspeitos já foram detidos e não descansaremos até que todos os envolvidos estejam na cadeia. Decretarei luto de três dias", postou Casagrande.

Por meio da assessoria de imprensa, o candidato a governador do Espírito Santo, Carlos Manato, informou ter cancelado a agenda do dia em solidariedade aos familiares dos policiais mortos.