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Sejus atualiza números

Após fuga de 21 presos em Vila Velha, seis são recapturados

Fuga do Complexo de Xuri foi registrada na tarde de sexta-feira (3) durante banho de sol. Em recontagem realizada pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), número de fugitivos passou de 18 para 21
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

04 dez 2021 às 10:40

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 10:40

Penitenciária no Complexo de Xuri
Presos fugiram de penitenciária no Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Em uma nova contagem de presos realizada na noite de sexta-feira (3) na Penitenciária Estadual de Vila Velha I, a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) do Espírito Santo identificou que 21 pessoas fugiram do Complexo de Xuri, três a mais do que havia sido informado anteriormente.
A fuga aconteceu no momento em que os presos estavam no banho de sol. Seis fugitivos já foram recapturados, segundo a Sejus,  responsável pelo sistema prisional capixaba.  A forma como eles fugiram está sendo apurada pela Corregedoria da Sejus e pela Polícia Civil.

Os seis presos que foram recapturados

- Cássio Roberto Silva Amorim
- Denilson da Silva Martins
- Jonatas Soares Rangel
- Luiz Carlos Evangelista Loureiro
- Renan José Castro da Silva
- Tiago Amaral dos Santos

As buscas pelos foragidos continuam, de acordo com a secretaria. Entre os fugitivos, há quatro pessoas que respondem pelo crime de homicídio. Veja a lista:

Os 15 presos que ainda estão foragidos

-Bruno Oliveira Santos: estava preso desde janeiro de 2019 por tráfico de drogas.
-Bryan Lirio Deolindo: estava preso desde julho de 2017 por porte ilegal de arma de fogo.
-Diego Afonso Marques de Carvalho: estava preso desde março de 2017 por associação criminosa e tráfico de drogas. -----Douglas Almeida Cruz: estava preso desde janeiro de 2019 por furto.
-Edgar Gonçalves Firmino: estava preso desde agosto de 2019 por assalto.
-Eduardo Bonfim Meireles: estava preso desde novembro de 2016 por homicídio qualificado.
-Fabio Soares de Andrade: estava preso desde abril de 2015 por tráfico de drogas.
-Jhonatan Ramos Pereira: estava preso desde novembro de 2018 por homicídio.
-Marlon Pimenta Silva: estava preso desde dezembro de 2019 por assalto.
-Maurício Carvalho de Araújo: estava preso desde março de 2010 por homicídio
-Maycon Ventura Pereira: estava preso desde janeiro de 2015 por tráfico de drogas e associação criminosa.
-Maysson Santos Souto: estava preso desde dezembro de 2016 por homicídio qualificado.
-Tamerson Damião Messias Barbosa: estava preso desde agosto de 2020 por tráfico de drogas.
-Vandeildo Dias Santos: estava preso desde novembro de 2014 por homicídio qualificado.
Wendel Silva Farias: estava preso desde maio de 2019 por tráfico de drogas.

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