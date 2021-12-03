Suspeito de envolvimento em morte de policial civil no ES é detido

O policial Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos foi baleado quando fazia os preparativos do casamento em Fundão Crédito: Montagem | A Gazeta

O suspeito foi encontrado após levantamentos do Batalhão da Polícia Militar de Aracruz, no Norte do Estado, indicarem que o homem estaria em Caeté. Depois de um trabalho de buscas, o suspeito foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais e conduzido à delegacia do município mineiro, em trabalho conjunto das forças policiais.

Segundo a PM, o detido era o condutor do veículo utilizado pelos criminosos no momento do homicídio. Ele e os dois homens envolvidos no crime foram presos na época, porém o motorista foi liberado. O motivo da soltura não foi informado pela polícia. Após o homem ter sido solto, as investigações apontaram que ele teve participação no crime.

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O CRIME

Moradores relataram que alguns convidados reclamaram de dificuldade para encontrar o local da festa e, por isso, o policial foi até o portal de Enseada das Garças colocar um faixa para sinalizar o caminho, quando foi abordado pelos criminosos e reagiu.

Segundo moradores, pelo menos oito tiros foram ouvidos. De acordo com a ocorrência registrada na Polícia Civil , um deles atingiu a costela do policial. Ele chegou a ser socorrido por policiais militares e foi encaminhado a um hospital na Serra, mas a morte foi constatada na unidade.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Fundão e ainda há um foragido, que já foi identificado e possuí um mandado de prisão em aberto. A PC não informou quantos envolvidos no caso estão presos.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br ".