Trio é detido enquanto embalava cerca de 70 quilos de drogas na Serra

Três homens foram detidos enquanto preparavam e embalavam cerca de 70 quilos de drogas, entre cocaína e crack, dentro de uma casa em Porto Dourado, na Serra, Grande Vitória. Conforme a Guarda Municipal, uma denúncia anônima levou a equipe até o local e, ao chegar na residência, viram uma movimentação intensa. Um homem percebeu a presença dos agentes e tentou fugir, mas foi impedido.