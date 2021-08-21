Policial assassinado em Fundão iria se casar neste sábado (21)

Enfeite mostra que o casamento de Ricardo estava marcado para acontecer às 16h30 deste sábado Crédito: Reprodução

(veja o vídeo abaixo). A poucas horas do próprio casamento, o investigador Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, da Polícia Civil de Minas Gerais, foi morto a tiro na tarde deste sábado (21), em Fundão. A vítima estava no local onde ocorreria o matrimônio, fazendo os preparativos para a festa, na região de Enseada das Garças, quando, por volta das 16h30, homens o abordaram e tentaram roubar o carro dele. O policial reagiu e acabou baleado

Ricardo chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu e levado para um hospital no bairro Laranjeiras, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos.

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A reportagem de A Gazeta apurou que a dupla acusada de atirar contra o policial foi presa ainda na tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, um terceiro suspeito foi preso por participação no crime contra o policial.

O QUE DIZ A PM

Em nota, a Polícia Militar confirmou que o policial civil é do Estado de Minas Gerais e que foi atingido por um disparo de arma de fogo, na tarde deste sábado (21), em Enseada das Garças, em Fundão. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde teve o óbito confirmado.

Três pessoas suspeitas de participação no crime foram detidas durante atendimento da ocorrência e Encaminhadas à Delegacia Regional de Aracruz.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que não tinha mais detalhes.