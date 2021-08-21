Policial assassinado em Fundão iria se casar neste sábado (21)

A poucas horas do próprio casamento, o investigador Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, da Polícia Civil de Minas Gerais, foi morto a tiro na tarde deste sábado (21), em Fundão. A vítima estava no local onde ocorreria o matrimônio, fazendo os preparativos para a festa, na região de Enseada das Garças, quando, por volta das 16h30, homens o abordaram e tentaram roubar o carro dele. O policial reagiu e acabou baleado (veja o vídeo abaixo).
Ricardo chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu e levado para um hospital no bairro Laranjeiras, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos.
A reportagem de A Gazeta apurou que a dupla acusada de atirar contra o policial foi presa ainda na tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, um terceiro suspeito foi preso por participação no crime contra o policial.
O QUE DIZ A PM
Em nota, a Polícia Militar confirmou que o policial civil é do Estado de Minas Gerais e que foi atingido por um disparo de arma de fogo, na tarde deste sábado (21), em Enseada das Garças, em Fundão. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde teve o óbito confirmado.
Três pessoas suspeitas de participação no crime foram detidas durante atendimento da ocorrência e Encaminhadas à Delegacia Regional de Aracruz.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que não tinha mais detalhes.
Correção
22/08/2021 - 2:20
O último sobrenome do investigador assassinado estava escrito incorretamente. O correto é Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos. O texto foi corrigido.