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Trágico

Policial assassinado em Fundão iria se casar neste sábado (21)

Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, ajudava a organizar os preparativos para o casamento quando foi abordado por assaltantes. Ele reagiu e foi atingido por ao menos um disparo. Vítima era da Polícia Civil de Minas Gerais

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 20:55
Enfeite mostra que o casamento de Ricardo estava marcado para acontecer às 16h30 deste sábado
Enfeite mostra que o casamento de Ricardo estava marcado para acontecer às 16h30 deste sábado Crédito: Reprodução
A poucas horas do próprio casamento, o investigador Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, da Polícia Civil de Minas Gerais, foi morto a tiro na tarde deste sábado (21), em Fundão. A vítima estava no local onde ocorreria o matrimônio, fazendo os preparativos para a festa, na região de Enseada das Garças, quando, por volta das 16h30, homens o abordaram e tentaram roubar o carro dele. O policial reagiu e acabou baleado (veja o vídeo abaixo).

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Ricardo chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu e levado para um hospital no bairro Laranjeiras, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos.
A reportagem de A Gazeta apurou que a dupla acusada de atirar contra o policial foi presa ainda na tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, um terceiro suspeito foi preso por participação no crime contra o policial.

O QUE DIZ A PM

Em nota, a Polícia Militar confirmou que o policial civil é do Estado de Minas Gerais e que foi atingido por um disparo de arma de fogo, na tarde deste sábado (21), em Enseada das Garças, em Fundão. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde teve o óbito confirmado.
Três pessoas suspeitas de participação no crime foram detidas durante atendimento da ocorrência e Encaminhadas à Delegacia Regional de Aracruz.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que não tinha mais detalhes.

Correção

22/08/2021 - 2:20
O último sobrenome do investigador assassinado estava escrito incorretamente. O correto é Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos. O texto foi corrigido. 

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Dhpp Fundão homicídio Polícia Civil Serra Samu
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