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Violência

Vídeo: policial civil morre baleado após ser abordado por criminosos em Fundão

Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos chegou a ser socorrido para um hospital na Serra, mas não resistiu ao ferimento

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 18:45
O policial Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos foi baleado quando fazia os preparativos do casamento
O policial Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos foi baleado quando fazia os preparativos do casamento Crédito: Montagem | A Gazeta
Um investigador da Polícia Civil de Minas Gerais morreu após ser baleado no início da tarde deste sábado (21), na região de Enseada da Garças, em Fundão. Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, 50 anos, chegou a ser socorrido para um hospital, na Serra, mas não resistiu ao ferimento.
O policial estava organizando os preparativos do casamento dele, marcado para as 16h30 deste sábado, quando foi abordado por dois criminosos na porta do local onde estava prevista a festa. Segundo testemunhas, os criminosos queriam o carro do policial, que reagiu (veja o vídeo abaixo).
A reportagem de A Gazeta apurou que a dupla acusada de atirar contra o policial foi presa ainda na tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, um terceiro suspeito foi preso por participação no crime.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar confirmou que o policial civil é do Estado de Minas Gerais e que foi atingido por um disparo de arma de fogo em Enseada das Garças, Fundão.
A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.
Três pessoas suspeitas de participação no crime foram detidas durante atendimento da ocorrência e Encaminhadas à Delegacia Regional de Aracruz.
Policial civil morre baleado após ser abordado por criminosos em Fundão

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que não tinha mais detalhes.

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