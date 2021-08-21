Vídeo: policial civil morre baleado após ser abordado por criminosos em Fundão

O policial estava organizando os preparativos do casamento dele, marcado para as 16h30 deste sábado, quando foi abordado por dois criminosos na porta do local onde estava prevista a festa. Segundo testemunhas, os criminosos queriam o carro do policial, que reagiu (veja o vídeo abaixo).
A reportagem de A Gazeta apurou que a dupla acusada de atirar contra o policial foi presa ainda na tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, um terceiro suspeito foi preso por participação no crime.
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR
Em nota, a Polícia Militar confirmou que o policial civil é do Estado de Minas Gerais e que foi atingido por um disparo de arma de fogo em Enseada das Garças, Fundão.
A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.
Três pessoas suspeitas de participação no crime foram detidas durante atendimento da ocorrência e Encaminhadas à Delegacia Regional de Aracruz.
Policial civil morre baleado após ser abordado por criminosos em Fundão
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que não tinha mais detalhes.