Vídeo: policial civil morre baleado após ser abordado por criminosos em Fundão

O policial Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos foi baleado quando fazia os preparativos do casamento Crédito: Montagem | A Gazeta

Um investigador da Polícia Civil de Minas Gerais morreu após ser baleado no início da tarde deste sábado (21), na região de Enseada da Garças, em Fundão . Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, 50 anos, chegou a ser socorrido para um hospital, na Serra , mas não resistiu ao ferimento.

A reportagem de A Gazeta apurou que a dupla acusada de atirar contra o policial foi presa ainda na tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, um terceiro suspeito foi preso por participação no crime.

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O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar confirmou que o policial civil é do Estado de Minas Gerais e que foi atingido por um disparo de arma de fogo em Enseada das Garças, Fundão.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Três pessoas suspeitas de participação no crime foram detidas durante atendimento da ocorrência e Encaminhadas à Delegacia Regional de Aracruz.

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