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Fuga

Com as mãos algemadas, preso foge de viatura na porta de DPJ em Vila Velha

Caso ocorreu na tarde deste sábado (21). Suspeito havia sido preso no bairro Santa Mônica com substâncias similares a drogas. Quando ficou desacompanhado, o jovem abriu a porta da viatura e fugiu

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 18:25

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 ago 2021 às 18:25
Viatura da Guarda Municipal de Vila Velha em rua da cidade
O homem preso estava no banco de trás de uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha e conseguiu fugir mesmo com as mãos algemadas Crédito: Facebook|Prefeitura de Vila Velha
Um homem preso por tráfico de drogas no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na tarde deste sábado (21), conseguiu "dar uma volta" e fugiu mesmo estando com as mão algemadas. Antes, o detido havia sido abordado por agentes da Guarda Municipal em atitude suspeita na praça central do bairro. De acordo com o registro da ocorrência, os agentes encontram com ele  substâncias similares a crack, maconha e cocaína em pequenas quantidades, além de dinheiro em espécie.

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Posteriormente, o suspeito confessou aos agentes municipais ser "vapor" do tráfico – denominação dada a quem vende drogas em pequenas quantidades. Após a confissão, buscas foram realizadas no entorno da praça e mais entorpecentes foram localizados. O suspeito e as drogas foram colocados na viatura e encaminhados para a Delegacia Regional da cidade, onde a fuga ocorreu.

ABRIU A PORTA E FUGIU

De acordo com uma testemunha ouvida pela reportagem de A Gazeta, o homem foi algemado e colocado no banco de trás, e não no cofre da viatura. Quando os agentes seguiram para a delegacia para dar prosseguimento à ocorrência, o suspeito aproveitou-se do fato de estar desacompanhado, conseguiu abrir a porta e fugiu sem ser notado.
Quando os agentes e policiais perceberam a fuga, o suspeito já havia conseguido correr das imediações da delegacia e não foi localizado.
Em nota, a assessoria da Prefeitura de Vila Velha informou, que, de acordo com a Guarda Municipal, um jovem que havia sido conduzido por tráfico à Delegacia Regional da cidade fugiu enquanto os agentes registravam a ocorrência. O caso está sendo apurado para determinar as circunstâncias do ocorrido. Viaturas da Guarda estão realizando buscas ao fugitivo.
Já a Polícia Civil informou que o homem fugiu antes de dar entrada na Delegacia Regional de Vila Velha. Até as 10h da manhã deste sábado (21), ele ainda não havia sido localizado.

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