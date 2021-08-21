Com as mãos algemadas, preso foge de viatura na porta de DPJ em Vila Velha

O homem preso estava no banco de trás de uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha e conseguiu fugir mesmo com as mãos algemadas Crédito: Facebook|Prefeitura de Vila Velha

Um homem preso por tráfico de drogas no bairro Santa Mônica, em Vila Velha , na tarde deste sábado (21), conseguiu "dar uma volta" e fugiu mesmo estando com as mão algemadas. Antes, o detido havia sido abordado por agentes da Guarda Municipal em atitude suspeita na praça central do bairro. De acordo com o registro da ocorrência, os agentes encontram com ele substâncias similares a crack, maconha e cocaína em pequenas quantidades, além de dinheiro em espécie.

Posteriormente, o suspeito confessou aos agentes municipais ser "vapor" do tráfico – denominação dada a quem vende drogas em pequenas quantidades. Após a confissão, buscas foram realizadas no entorno da praça e mais entorpecentes foram localizados. O suspeito e as drogas foram colocados na viatura e encaminhados para a Delegacia Regional da cidade, onde a fuga ocorreu.

ABRIU A PORTA E FUGIU

De acordo com uma testemunha ouvida pela reportagem de A Gazeta, o homem foi algemado e colocado no banco de trás, e não no cofre da viatura. Quando os agentes seguiram para a delegacia para dar prosseguimento à ocorrência, o suspeito aproveitou-se do fato de estar desacompanhado, conseguiu abrir a porta e fugiu sem ser notado.

Quando os agentes e policiais perceberam a fuga, o suspeito já havia conseguido correr das imediações da delegacia e não foi localizado.

Em nota, a assessoria da Prefeitura de Vila Velha informou, que, de acordo com a Guarda Municipal, um jovem que havia sido conduzido por tráfico à Delegacia Regional da cidade fugiu enquanto os agentes registravam a ocorrência. O caso está sendo apurado para determinar as circunstâncias do ocorrido. Viaturas da Guarda estão realizando buscas ao fugitivo.