Guarda reage a assalto, atira e suspeito é preso em Vila Velha

Um homem foi preso durante uma tentativa de assalto a um agente da Guarda Municipal de Vitória. O crime aconteceu no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (20). O suspeito foi surpreendido pelo guarda e acabou sendo rendido e preso pela Polícia Militar.
O agente, de 40 anos, estava à paisana. Ele contou que voltava da academia quando foi surpreendido pelo suspeito, que tem 30 anos. O criminoso estava em uma moto e armado com um revólver calibre 38.
Logo após o suspeito anunciar o assalto, o agente sacou a arma e atirou. O bandido não ficou ferido e acabou se entregando. O guarda imediatamente ligou para a polícia, e o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
O suspeito contou para a PM que é motoboy, mora em Vitória e estava em Vila Velha para “levantar um dinheiro no desespero”. Ele já tinha passagem na polícia pelo crime de furto.
