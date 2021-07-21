Veja vídeo

Guarda reage a assalto, atira e suspeito é preso em Vila Velha

O agente estava à paisana e contou que voltava da academia quando foi surpreendido pelo suspeito na tarde desta terça-feira (20)

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 09:06

Redação de A Gazeta

Video mostra momento em que agente da Guarda rende assaltante em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um homem foi preso durante uma tentativa de assalto a um agente da Guarda Municipal de Vitória. O crime aconteceu no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (20). O suspeito foi surpreendido pelo guarda e acabou sendo rendido e preso pela Polícia Militar.
O agente, de 40 anos, estava à paisana. Ele contou que voltava da academia quando foi surpreendido pelo suspeito, que tem 30 anos. O criminoso estava em uma moto e armado com um revólver calibre 38.
Logo após o suspeito anunciar o assalto, o agente sacou a arma e atirou. O bandido não ficou ferido e acabou se entregando. O guarda imediatamente ligou para a polícia, e o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
O suspeito contou para a PM que é motoboy, mora em Vitória e estava em Vila Velha para “levantar um dinheiro no desespero”. Ele já tinha passagem na polícia pelo crime de furto.
Moto utilizada pelo suspeito para cometer o assalto Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

