Vídeo: fiéis se assustam com assassinato perto de igreja em Vila Velha

Fiéis se assustam com assassinato perto de igreja em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi morto e uma mulher ficou ferida após serem atingidos por tiros em Vila Velha . O crime aconteceu no bairro Sagrada Família, por volta das 21h deste domingo (18). Em um vídeo gravado dentro de uma igreja, que fica perto do local dos tiros, é possível ouvir o barulho dos disparos enquanto o pastor falava para os fiéis. Mulheres e crianças ficaram assustadas.

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Nas imagens, o pastor faz a pregação e diz em um trecho "se atirarão contra ti, muitas são as dores do ímpio. Mas aquele que confia no Senhor Jeová… ". Em seguida, é possível ouvir os disparos. Para tentar tranquilizar os fiéis, o pastor diz "está repreendido, em nome de Jesus", enquanto as pessoas caminham para os fundos da igreja.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta com a polícia, as vítimas são um rapaz de 21 anos e uma jovem de 24 anos. Os atiradores teriam passado em um carro efetuando disparos. O rapaz seria o alvo e a moça teria sido vítima de bala perdida. Moradores, com medo de represálias, não deram mais informações para a polícia no local do crime.

No local, a reportagem da TV Gazeta obteve mais informações sobre o crime. O homem estava na esquina de uma rua quando os atiradores passaram de carro efetuando os disparos. Segundo moradores, foram mais de 50 tiros. Já a mulher que foi vítima de bala perdida, estava na porta de casa, que fica metros atrás, com o filho de 10 meses no colo.

Portão de casa na esquina onde jovem foi assassinado ficou com marcas de tiros Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar, por nota, falou sobre o atendimento da ocorrência. Confira a resposta na íntegra:

"Na noite desse domingo (18), o Ciodes recebeu a informação de disparo de arma de fogo no bairro Sagrada Família, em Vila Velha. Ainda segundo as informações, uma pessoa tinha sido baleada. Militares foram ao local, realizaram o patrulhamento, mas não encontraram a suposta vítima e ninguém passou informações sobre o fato. Posteriormente, deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência um indivíduo alvejado oriundo do bairro Sagrada Família."

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Já a Polícia Civil informou, também por nota, que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. " Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", completou.

A PC pede também para que a população colabore através do Disque-Denúncia 181. "A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas". O endereço é o disquedenuncia181.es.gov.br