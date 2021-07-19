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Durante culto

Vídeo: fiéis se assustam com assassinato perto de igreja em Vila Velha

No vídeo é possível ouvir o barulho dos disparos enquanto o pastor falava aos fiéis. Mulheres e crianças que estavam no local ficaram assustadas

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 08:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2021 às 08:10
Fiéis se assustam com assassinato perto de igreja em Vila Velha
Fiéis se assustam com assassinato perto de igreja em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi morto e uma mulher ficou ferida após serem atingidos por tiros em Vila Velha. O crime aconteceu no bairro Sagrada Família, por volta das 21h deste domingo (18). Em um vídeo gravado dentro de uma igreja, que fica perto do local dos tiros, é possível ouvir o barulho dos disparos enquanto o pastor falava para os fiéis. Mulheres e crianças ficaram assustadas.
Nas imagens, o pastor faz a pregação e diz em um trecho "se atirarão contra ti, muitas são as dores do ímpio. Mas aquele que confia no Senhor Jeová… ". Em seguida, é possível ouvir os disparos. Para tentar tranquilizar os fiéis, o pastor diz "está repreendido, em nome de Jesus", enquanto as pessoas caminham para os fundos da igreja. 
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta com a polícia, as vítimas são um rapaz de 21 anos e uma jovem de 24 anos. Os atiradores teriam passado em um carro efetuando disparos. O rapaz seria o alvo e a moça teria sido vítima de bala perdida. Moradores, com medo de represálias, não deram mais informações para a polícia no local do crime.
No local, a reportagem da TV Gazeta obteve mais informações sobre o crime. O homem estava na esquina de uma rua quando os atiradores passaram de carro efetuando os disparos. Segundo moradores, foram mais de 50 tiros. Já a mulher que foi vítima de bala perdida, estava na porta de casa, que fica metros atrás, com o filho de 10 meses no colo. 
Portão de casa na esquina onde jovem foi assassinado ficou com marcas de tiros
Portão de casa na esquina onde jovem foi assassinado ficou com marcas de tiros Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar, por nota, falou sobre o atendimento da ocorrência. Confira a resposta na íntegra:
"Na noite desse domingo (18), o Ciodes recebeu a informação de disparo de arma de fogo no bairro Sagrada Família, em Vila Velha. Ainda segundo as informações, uma pessoa tinha sido baleada. Militares foram ao local, realizaram o patrulhamento, mas não encontraram a suposta vítima e ninguém passou informações sobre o fato. Posteriormente, deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência um indivíduo alvejado oriundo do bairro Sagrada Família."

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Já a Polícia Civil informou, também por nota, que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. " Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", completou.
A PC pede também para que a população colabore através do Disque-Denúncia 181. "A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas". O endereço é o disquedenuncia181.es.gov.br.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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