Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Calmo e gentil, o cesky terrier é um ótimo cachorro de companhia Crédito: Imagem: Dora Zett| Shutterstock

Oceskyterrieré uma raça que chama atenção por sua origem planejada e relativamente recente dentro do universo canino. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC),elefoi desenvolvido na antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, a partir do cruzamento entre osealyhamterrier e oscottishterrier. O objetivo era criar um terrier de caça eficiente, com pernas curtas, corpo leve e temperamento mais fácil de lidar, especialmente para caça em terrenos fechados, como tocas de raposas e texugos.

Com o passar dos anos,oceskyterrierdeixou de ser utilizado apenas para caça e passou a ganhar espaço como cão de companhia, mantendo até hoje traços de sua origem, mas com comportamento mais equilibrado e adaptável à vida doméstica.

Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raçaceskyterrier!

1.Aparênciafísica

Oceskyterrierapresenta uma aparência bastante particular entre osterriers. Conforme o padrão da CBKC, trata-se de um cão de pequeno porte, com corpo alongado, musculoso e de formato retangular, além de membros curtos que facilitavam sua atuação em caçadas subterrâneas.A altura ideal gira em torno de 29 cm para machos e 27 cm para fêmeas, com peso entre 6 e 10 quilos.

A pelagem é um dos pontos mais marcantes da raça. Segundo a CBKC, o pelo é longo, fino, levemente ondulado e com brilho sedoso. Existe um padrão específico de tosa, que mantém pelos mais longos na cabeça — formando sobrancelhas e barba — e na parte inferior do corpo, enquanto outras áreas são aparadas.

As cores aceitas incluem o cinza-azulado e o marrom-café claro, sendo que os filhotes podem nascer com tonalidades mais escuras. As orelhas são de tamanho médio e caídas, enquanto os olhos apresentam expressão amigável, reforçando o aspecto dócil da raça.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento do cesky terrier é considerado um dos seus maiores diferenciais. De acordo com a CBKC, a raça é equilibrada, mansa, alegre e muito agradável como companhia. Diferentemente de outros terriers , que costumam ser mais agitados e independentes, esse tende a ser mais calmo e gentil.

Outro ponto importante é que, conforme descrito no padrão oficial, o cão pode ser um pouco reservado com estranhos, embora não seja agressivo. Essa característica faz com que seja atento ao ambiente, mas sem perder ocomportamento dócil com a família.Inclusive, é uma raça que cria vínculos fortes com o tutor, demonstrando lealdade e disposição para participar das atividades do dia a dia.

O ceskyterrier precisa de equilíbrio entre alimentação e exercícios para manter sua condição física Crédito: Imagem: Sevostyanova Tatyana | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Para garantir o bem-estar doceskyterrier, é fundamental manter uma rotina de cuidados adequada.Como opeso ideal da raça varia entre 6 e 10 quilos,é importante manteruma alimentação equilibrada para evitar sobrepeso.

A dieta deve ser compatível com o porte, idade e nível de atividade do animal, sempre com orientação de um médico-veterinário . Como é umcachorroativo, mas não excessivamente agitado, o equilíbrio entre alimentação e exercícios é importante para manter sua condição física.

A pelagem longa exige atenção especial. Escovações frequentes ajudam a evitar nós e manter o pelo saudável. Além disso, a tosa deve seguir o padrão da raça, respeitando as áreas onde o pelo é mantido mais longo, conforme orienta a CBKC. Consultas regulares ao veterinário, vacinação em dia e cuidados com higiene também fazem parte da rotina para garantir uma vida longa e saudável ao animal.

4. Educação e socialização

Oceskyterrieré considerado um cão de fácil treinamento. De acordo com a CBKC, a raça foi desenvolvida justamente com o objetivo de ser mais simples de educar em comparação a outrosterriers.Isso significa que responde bem a comandos e aprende com rapidez, principalmente quando o treinamento é iniciado ainda na fase de filhote. Métodos baseados em reforço positivo tendem a trazer bons resultados.