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Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Com aparência elegante, esse cão europeu une tradição na caça com comportamento tranquilo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 11:53

Calmo e gentil, o cesky terrier é um ótimo cachorro de companhia (Imagem: Dora Zett| Shutterstock)
Calmo e gentil, o cesky terrier é um ótimo cachorro de companhia Crédito: Imagem: Dora Zett| Shutterstock
Oceskyterrieré uma raça que chama atenção por sua origem planejada e relativamente recente dentro do universo canino. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC),elefoi desenvolvido na antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, a partir do cruzamento entre osealyhamterrier e oscottishterrier. O objetivo era criar um terrier de caça eficiente, com pernas curtas, corpo leve e temperamento mais fácil de lidar, especialmente para caça em terrenos fechados, como tocas de raposas e texugos.
Com o passar dos anos,oceskyterrierdeixou de ser utilizado apenas para caça e passou a ganhar espaço como cão de companhia, mantendo até hoje traços de sua origem, mas com comportamento mais equilibrado e adaptável à vida doméstica.
Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raçaceskyterrier!

1.Aparênciafísica

Oceskyterrierapresenta uma aparência bastante particular entre osterriers. Conforme o padrão da CBKC, trata-se de um cão de pequeno porte, com corpo alongado, musculoso e de formato retangular, além de membros curtos que facilitavam sua atuação em caçadas subterrâneas.A altura ideal gira em torno de 29 cm para machos e 27 cm para fêmeas, com peso entre 6 e 10 quilos.
A pelagem é um dos pontos mais marcantes da raça. Segundo a CBKC, o pelo é longo, fino, levemente ondulado e com brilho sedoso. Existe um padrão específico de tosa, que mantém pelos mais longos na cabeça — formando sobrancelhas e barba — e na parte inferior do corpo, enquanto outras áreas são aparadas.
As cores aceitas incluem o cinza-azulado e o marrom-café claro, sendo que os filhotes podem nascer com tonalidades mais escuras. As orelhas são de tamanho médio e caídas, enquanto os olhos apresentam expressão amigável, reforçando o aspecto dócil da raça.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento do cesky terrier é considerado um dos seus maiores diferenciais. De acordo com a CBKC, a raça é equilibrada, mansa, alegre e muito agradável como companhia. Diferentemente de outros terriers , que costumam ser mais agitados e independentes, esse tende a ser mais calmo e gentil.
Outro ponto importante é que, conforme descrito no padrão oficial, o cão pode ser um pouco reservado com estranhos, embora não seja agressivo. Essa característica faz com que seja atento ao ambiente, mas sem perder ocomportamento dócil com a família.Inclusive, é uma raça que cria vínculos fortes com o tutor, demonstrando lealdade e disposição para participar das atividades do dia a dia.
O ceskyterrier precisa de equilíbrio entre alimentação e exercícios para manter sua condição física (Imagem: Sevostyanova Tatyana | Shutterstock)
O ceskyterrier precisa de equilíbrio entre alimentação e exercícios para manter sua condição física Crédito: Imagem: Sevostyanova Tatyana | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Para garantir o bem-estar doceskyterrier, é fundamental manter uma rotina de cuidados adequada.Como opeso ideal da raça varia entre 6 e 10 quilos,é importante manteruma alimentação equilibrada para evitar sobrepeso.
A dieta deve ser compatível com o porte, idade e nível de atividade do animal, sempre com orientação de um médico-veterinário . Como é umcachorroativo, mas não excessivamente agitado, o equilíbrio entre alimentação e exercícios é importante para manter sua condição física.
A pelagem longa exige atenção especial. Escovações frequentes ajudam a evitar nós e manter o pelo saudável. Além disso, a tosa deve seguir o padrão da raça, respeitando as áreas onde o pelo é mantido mais longo, conforme orienta a CBKC. Consultas regulares ao veterinário, vacinação em dia e cuidados com higiene também fazem parte da rotina para garantir uma vida longa e saudável ao animal. 

4. Educação e socialização

Oceskyterrieré considerado um cão de fácil treinamento. De acordo com a CBKC, a raça foi desenvolvida justamente com o objetivo de ser mais simples de educar em comparação a outrosterriers.Isso significa que responde bem a comandos e aprende com rapidez, principalmente quando o treinamento é iniciado ainda na fase de filhote. Métodos baseados em reforço positivo tendem a trazer bons resultados.
A socialização também é um ponto importante. Como pode ser naturalmente mais reservado com desconhecidos, o contato gradual com diferentes ambientes, sons, pessoas e outros animais ajuda a desenvolver um comportamento mais confiante. 

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