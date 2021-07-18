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Vídeor

Câmera registra momento em que Ferrari bate no poste em Vitória

O acidente, que envolveu outro carro modelo Citroën C3, aconteceu na noite deste sábado (17), no bairro Jardim da Penha; não há registro de feridos

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 20:17

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 jul 2021 às 20:17
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que Ferrari bate contra árvore após acidente em Vitória
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que Ferrari bate contra poste em Vitória Crédito: Reprodução/Câmeras de videomonitoramento
Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que uma Ferrari bateu em um poste após se envolver em um acidente com um outro carro, modelo Citroën C3, na noite deste sábado (17), na Avenida Anísio Fernandes Coelho, que fica no bairro Jardim da Penha, em Vitória. O local da colisão é próximo ao acesso para a Ponte Ayrton Senna, que faz a ligação com o bairro Praia do Canto. Não há registro de feridos.
Nas imagens, é possível ver a Ferrari colidindo contra o poste. A força da batida foi tanta que arrancou a roda dianteira direita da Ferrari e ainda danificou a roda do lado contrário. Já o C3 teve a parte frontal completamente destruída. Destroços de ambos os veículos ficaram espalhados em vários pontos da avenida.
O superesportivo envolvido é modelo Califórnia F1 V8, com motorização de 460 cavalos, fabricado em 2012 e avaliado em mais de R$ 1 milhão. De acordo com a fabricante italiana, o veículo é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos, e pode atingir a velocidade máxima de 310 Km/h.
Imagens feitas por moradores e pessoas que foram ao local mostram a presença da Polícia CivilPolícia Militar e também de Bombeiros. Até o momento não há informações sobre feridos e a dinâmica do acidente.
Em nota, a assessoria dos Bombeiros informou que militares que compunham a equipe de fiscalização do cumprimento de normas sanitárias relacionadas à pandemia se depararam com o acidente durante o deslocamento. Os militares auxiliaram no controle do trânsito e isolamento da área.
Vitória
A Ferrari e o C3 tiveram "perda total" após o acidente ocorrido na noite deste sábado (17) Crédito: Internauta

AMIGO DETIDO

Após o acidente, um empresário que se apresentou como amigo do motorista da Ferrari e acabou detido por desacatar um policial que registrava a ocorrência em Jardim da Penha. Em nota, a Polícia Militar explicou que o homem de 30 anos discutiu com o PM e chegou a dar "voz de prisão" ao agente.
Devido ao incidente, o empresário foi contido, algemado e levado para a delegacia. No DPJ, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado.

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