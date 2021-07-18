Câmera registra momento em que Ferrari bate no poste em Vitória

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que Ferrari bate contra poste em Vitória Crédito: Reprodução/Câmeras de videomonitoramento

Nas imagens, é possível ver a Ferrari colidindo contra o poste. A força da batida foi tanta que arrancou a roda dianteira direita da Ferrari e ainda danificou a roda do lado contrário. Já o C3 teve a parte frontal completamente destruída. Destroços de ambos os veículos ficaram espalhados em vários pontos da avenida.

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O superesportivo envolvido é modelo Califórnia F1 V8, com motorização de 460 cavalos, fabricado em 2012 e avaliado em mais de R$ 1 milhão. De acordo com a fabricante italiana, o veículo é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos, e pode atingir a velocidade máxima de 310 Km/h.

Imagens feitas por moradores e pessoas que foram ao local mostram a presença da Polícia Civil Polícia Militar e também de Bombeiros . Até o momento não há informações sobre feridos e a dinâmica do acidente.

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Em nota, a assessoria dos Bombeiros informou que militares que compunham a equipe de fiscalização do cumprimento de normas sanitárias relacionadas à pandemia se depararam com o acidente durante o deslocamento. Os militares auxiliaram no controle do trânsito e isolamento da área.

A Ferrari e o C3 tiveram "perda total" após o acidente ocorrido na noite deste sábado (17) Crédito: Internauta

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