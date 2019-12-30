Ferrari vai pagar R$ 55 mil de IPVA no ES. Veja taxa de principais veículos

Ferrari 488 Spider é o veículo com IPVA mais caro a ser pago no Espírito Santo Crédito: Divulgação

O governo do Espírito Santo divulgou a tabela com os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020. Os valores variam de R$ 10,82 a R$ 55.101,36, dependendo do veículo, e está 3%, em média, mais barato do que a taxa cobrada no ano passado.

O valor mais alto diz respeito a uma Ferrari 488 Spider - que só o preço do IPVA daria para comprar um carro popular zero quilômetro. O boleto para pagamento estará disponível no site do Detran a partir de 1º de janeiro e a primeira parcela/cota única vencem em abril.

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De acordo com o subsecretário de Estado da Receita, Sergio Pereira Ricardo, o governo estadual espera arrecadar R$ 545 milhões com o pagamento do imposto em 2020. Vale destacar que, desse total, metade fica com o Estado e a outra metade é dividida pelos municípios onde os veículos estão emplacados. Veja abaixo os valores por veículo.

Para a apuração do IPVA, é usado como base o valor médio de mercado do veículo terrestre, conforme a marca, o modelo, a espécie e o ano de fabricação, considerando a respectiva alíquota. No Espírito Santo, o percentual para carros de passeio e utilitários é de 2% sobre o valor do veículo. Já para motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus, de 1%.

No Espírito Santo, são isentos do pagamento do imposto veículos com mais de 15 anos de fabricação, não sendo necessário requerimento por parte do proprietário, ou seja, o sistema calcula automaticamente a isenção e consequentemente não gerando o débito.

MUDANÇA NO PAGAMENTO

Segundo Sergio Ricardo, neste ano foi feita uma renovação para o pagamento do IPVA e, ao contrário do observado em 2019, em 2020 o imposto não poderá ser pago nas agências lotéricas.

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