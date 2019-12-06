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Imposto

Governo do ES divulga calendário para pagamento do IPVA 2020

Quem fizer o pagamento integral do imposto em cota única, dentro do prazo estipulado, terá desconto de 5%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 09:10

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 09:10

Governo do Estado divulgou o calendário de pagamento do IPVA 2020 Crédito: Fernando Madeira
O Governo do Estado divulgou, no Diário Oficial desta sexta-feira (06), o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, em 2020.
Quem fizer o pagamento integral do imposto em cota única, dentro do prazo estipulado, terá desconto de 5%, calculado sobre o valor devido. O proprietário também tem a opção de pagar o valor parcelado em quatro vezes para automóveis, caminhonetas, motorhome, motocicletas e ciclomotores e em duas vezes para caminhões, ônibus e micro-ônibus. Os valores ainda não foram divulgados. O decreto que define as tabelas de prazos foi assinado pelo governador Renato Casagrande.

CONFIRA OS PRAZOS

Governo do ES divulga calendário para pagamento do IPVA 2020 Crédito: Reprodução/ Diário Oficial do ES

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