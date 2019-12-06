Governo do ES divulga calendário para pagamento do IPVA 2020

O Governo do Estado divulgou, no Diário Oficial desta sexta-feira (06), o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, em 2020.
Quem fizer o pagamento integral do imposto em cota única, dentro do prazo estipulado, terá desconto de 5%, calculado sobre o valor devido. O proprietário também tem a opção de pagar o valor parcelado em quatro vezes para automóveis, caminhonetas, motorhome, motocicletas e ciclomotores e em duas vezes para caminhões, ônibus e micro-ônibus. Os valores ainda não foram divulgados. O decreto que define as tabelas de prazos foi assinado pelo governador Renato Casagrande.