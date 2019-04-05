Calculadora mostra quanto vai custar o IPVA do seu carro

É o caso do dono da Ferrari 458 Speciale, de 2014, avaliada em R$ 1,8 milhão. Para esse contribuinte, o Fisco exigirá o pagamento de R$ 36.134,32 em impostos. Já a taxa mais baixa será aplicada ao proprietário de uma motoneta Yubgangm de 2006, que custa R$ 1.132.

Os valores do IPVA de diferentes veículos podem ser simulados na calculadora criada pela equipe de Tecnologia da Rede Gazeta. A ferramenta foi elabora a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O governo do Espírito Santo espera arrecadar em 2019 cerca de R$ 530 milhões com as contribuições. Neste ano, assim como em 2018, os contribuintes não vão receber os boletos em casa. Será necessário acessar o site do Detran para baixar os boletos em cota única ou das quatro parcelas.

Segundo o secretário da Sefaz, Rogelio Pegoretti, quem é correntista do Banestes tem a opção de emitir a guia de pagamento pelo internet banking ou pelo aplicativo para smartphones, apenas fornecendo o número da placa do veículo e o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Ela ainda acrescenta que quem pagar à vista terá desconto de 5%. Quem atrasar ou mesmo não pagar o imposto, além de ficar com o nome sujo na praça, verá a dívida aumentar de valor por causa dos juros e multas. O contribuinte ainda corre risco de ter a dívida protestada em cartório, informação que aparece na Serasa e no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), o que pode atrapalhar a pessoa conseguir financiamentos e empréstimos.

Além disso, o inadimplente pode ter o nome inscrito em dívida ativa. “A pessoa pode não conseguir emitir certidões negativas de débito e também pode ser executada na Justiça por não pagar o IPVA”, explica Pegoretti ao acrescentar que metade dos recursos do imposto vai para os cofres dos municípios, 25% é aplicado na saúde, 12% na educação e o restante para bancar ações do governo as áreas de segurança, pavimentação e sinalização.