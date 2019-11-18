CNH Social: Detran divulga lista suplentes da segunda fase

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou nesta segunda-feira (18) a lista com os candidatos suplentes no programa CNH Social 2019 inscritos na segunda fase. Ao todo, 675 pessoas foram contempladas. Confira a lista abaixo:
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Lista de suplentes da segunda fase do programa CNH Social
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Esta é a primeira vez na história do programa que os candidatos suplentes são convocados para preencher as vagas remanescente. Na primeira fase do programa foram chamados 557 suplentes.
Os candidatos inscritos nesta fase, que não foram selecionadas na primeira lista, devem ficar atentos para essa convocação e para os prazos de matrícula e das demais etapas do processo de habilitação.
MATRÍCULA
Os candidatos contemplados na lista única de suplentes têm o prazo de 15 dias para fazer a matrícula online a partir desta segunda-feira (18). Para isso, os selecionados deverão acessar o site www.detran.es.gov.br na opção CNH Social e preencher os dados solicitados na área de Matrícula online. Dessa forma, terão acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverão realizar a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários para dar início ao processo.
Os candidatos também devem se atentar aos prazos estabelecidos para cada etapa do processo de habilitação como: dirigir-se ao CFC presencialmente, fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran-ES, solicitar o Exame Toxicológico no laboratório credenciado- no caso de candidato a categoria D ou E- e concluir os Exames Médico e Psicológico. O candidato que não respeitar os prazos estabelecidos será desclassificado e perderá o benefício.