CNH Social: Detran divulga lista suplentes da segunda fase

Detran divulgou lista de suplentes do programa CNH Social nesta segunda-feira (18) Crédito: Radar Nacional

Arquivos & Anexos Lista de suplentes da segunda fase do programa CNH Social Tamanho do arquivo: 424kb Baixar

Esta é a primeira vez na história do programa que os candidatos suplentes são convocados para preencher as vagas remanescente. Na primeira fase do programa foram chamados 557 suplentes.

Os candidatos inscritos nesta fase, que não foram selecionadas na primeira lista, devem ficar atentos para essa convocação e para os prazos de matrícula e das demais etapas do processo de habilitação.

MATRÍCULA

Os candidatos contemplados na lista única de suplentes têm o prazo de 15 dias para fazer a matrícula online a partir desta segunda-feira (18). Para isso, os selecionados deverão acessar o site www.detran.es.gov.br na opção CNH Social e preencher os dados solicitados na área de Matrícula online. Dessa forma, terão acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverão realizar a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários para dar início ao processo.