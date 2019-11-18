Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira a lista

CNH Social: Detran divulga lista suplentes da segunda fase

675 pessoas candidatos suplentes foram contemplados nesta segunda fase. Eles devem ficar atentos aos prazos de matrícula e outras etapas do processo de habilitação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 16:29

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 16:29

Detran divulgou lista de suplentes do programa CNH Social nesta segunda-feira (18) Crédito: Radar Nacional
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou nesta segunda-feira (18) a lista com os candidatos suplentes no programa CNH Social 2019 inscritos na segunda fase. Ao todo, 675 pessoas foram contempladas. Confira a lista abaixo: 

Arquivos & Anexos

Lista de suplentes da segunda fase do programa CNH Social

Tamanho do arquivo: 424kb
Baixar
Esta é a primeira vez na história do programa que os candidatos suplentes são convocados para preencher as vagas remanescente. Na primeira fase do programa foram chamados 557 suplentes. 
Os candidatos inscritos nesta fase, que não foram selecionadas na primeira lista, devem ficar atentos para essa convocação e para os prazos de matrícula e das demais etapas do processo de habilitação.

MATRÍCULA

Os candidatos contemplados na lista única de suplentes têm o prazo de 15 dias para fazer a matrícula online a partir desta segunda-feira (18). Para isso, os selecionados deverão acessar o site www.detran.es.gov.br na opção CNH Social e preencher os dados solicitados na área de Matrícula online. Dessa forma, terão acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverão realizar a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários para dar início ao processo.
Os candidatos também devem se atentar aos prazos estabelecidos para cada etapa do processo de habilitação como: dirigir-se ao CFC presencialmente, fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran-ES, solicitar o Exame Toxicológico no laboratório credenciado- no caso de candidato a categoria D ou E- e concluir os Exames Médico e Psicológico. O candidato que não respeitar os prazos estabelecidos será desclassificado e perderá o benefício.

Veja Também

Beneficiados do CNH Social farão cursos de capacitação no ES

CNH Social: Detran anuncia mudanças e quem reprovar poderá refazer teste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados