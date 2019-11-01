Beneficiados do CNH Social farão cursos de capacitação no ES

CNH Crédito: Radar Nacional

Cursos especializados de transporte de produtos perigosos, escolar, de passageiros, de carga indivisível e de veículos de emergência estão na lista de especializações gratuitas que os contemplados do CNH Social poderão fazer.

Os cursos serão ofertados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) com o objetivo de capacitar os condutores que tiveram a última carteira de motorista emitida com o benefício do programa.

Com os cursos, os contemplados terão maior facilidade no acesso a vagas de emprego e geração de renda para o estado. O grande foco é oferecer oportunidades para pessoas de baixa renda para que também possam exercer ofícios como motoristas de táxi ou de transporte escolar ou por aplicativo.

"De imediato, cerca de mil pessoas que atendam aos requisitos poderão iniciar o curso mas com o passar do tempo haverão novos beneficiários contemplados. Serão aqueles que já emitiram anteriormente a CNH e os que ainda irão emitir." Givaldo Vieira - Diretor geral do Detran|ES,

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, explica que cerca de 18 empresas de capacitação foram acionadas em todo o estado e a partir desta sexta-feira(01), já iniciaram a adesão ao programa. São empresas que já oferecem estes cursos e serão pagas pelo próprio Detran para que os contemplados do CNH Social sejam capacitados.

REQUISITOS

Ser maior de 21 anos;



Estar com a CNH válida

Ter tido sua última Carteira Nacional de Habilitação emitida com o benefício CNH Social;

Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses;



Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.