Beneficiados do CNH Social farão cursos de capacitação no ES

Cursos especializados de transporte de produtos perigosos, escolar, de passageiros, de carga indivisível e de veículos de emergência estão na lista de especializações gratuitas que os contemplados do CNH Social
poderão fazer.
Com os cursos, os contemplados terão maior facilidade no acesso a vagas de emprego e geração de renda para o estado. O grande foco é oferecer oportunidades para pessoas de baixa renda para que também possam exercer ofícios como motoristas de táxi ou de transporte escolar ou por aplicativo.
O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, explica que cerca de 18 empresas de capacitação foram acionadas em todo o estado e a partir desta sexta-feira(01), já iniciaram a adesão ao programa. São empresas que já oferecem estes cursos e serão pagas pelo próprio Detran para que os contemplados do CNH Social sejam capacitados.
Quem atender aos pré-requisitos será comunicado pelo Detran/ES por email ou SMS nas próximas semanas a fim de esclarecer quais empresas ofertarão os cursos, o período de matrícula e os detalhes sobre como concluir o credenciamento. Os motoristas poderão escolher, entre os ofertados, o local que realizará o curso de acordo com suas próprias facilidades de acesso.