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Oportunidade de emprego

Beneficiados do CNH Social farão cursos de capacitação no ES

Os beneficiados do CNH Social poderão fazer uma série de cursos de capacitação profissional gratuitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 17:04

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 17:04

CNH Crédito: Radar Nacional
Cursos especializados de transporte de produtos perigosos, escolar, de passageiros, de carga indivisível e de veículos de emergência estão na lista de especializações gratuitas que os contemplados do CNH Social poderão fazer.
Os cursos serão ofertados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) com o objetivo de capacitar os condutores que tiveram a última carteira de motorista emitida com o benefício do programa.
Com os cursos, os contemplados terão maior facilidade no acesso a vagas de emprego e geração de renda para o estado. O grande foco é oferecer oportunidades para pessoas de baixa renda para que também possam exercer ofícios como motoristas de táxi ou de transporte escolar ou por aplicativo.
"De imediato, cerca de mil pessoas que atendam aos requisitos poderão iniciar o curso mas com o passar do tempo haverão novos beneficiários contemplados. Serão aqueles que já emitiram anteriormente a CNH e os que ainda irão emitir."
Givaldo Vieira - Diretor geral do Detran|ES,
O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, explica que cerca de 18 empresas de capacitação foram acionadas em todo o estado e a partir desta sexta-feira(01), já iniciaram a adesão ao programa. São empresas que já oferecem estes cursos e serão pagas pelo próprio Detran para que os contemplados do CNH Social sejam capacitados.

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REQUISITOS

  • Ser maior de 21 anos;
  • Estar com a CNH válida

  • Ter tido sua última Carteira Nacional de Habilitação emitida com o benefício CNH Social;

  • Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; 

  • Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.

Quem atender aos pré-requisitos será comunicado pelo Detran/ES por email ou SMS nas próximas semanas a fim de esclarecer quais empresas ofertarão os cursos, o período de matrícula e os detalhes sobre como concluir o credenciamento. Os motoristas poderão escolher, entre os ofertados, o local que realizará o curso de acordo com suas próprias facilidades de acesso.

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